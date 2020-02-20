Знаменитый кинорежиссер выставил на продажу необычную виллу

Французский режиссер Люк Бессон выставил на продажу виллу на холмах Беверли-Хиллз за 14,9 млн. долларов. Здание необычной формы построено из камня и дерева.

В доме площадью 1,3 тысячи квадратных метров семь спален, шесть санузлов, гостиная с панорамными окнами и просторная терраса с видом на Калифорнийские холмы. Здесь также есть фотостудия с лифтами, говорится в публикации.

ФОТО: realtor.com

На прилегающей к вилле территории, которая занимает 1,2 гектара, расположены бассейн с подогревом и небольшой теннисный корт. Здесь также есть гараж на десять машин. В саду множество клумб, кустарников и деревьев, которые скрывают виллу легендарного режиссера от посторонних глаз.