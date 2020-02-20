Новый закон лишит пользователей электросамокатов прав пешеходов

"Массово появившиеся на улицах прошлым летом электрические скутеры оказались очень популярными, но передвижение на них требует утверждения четких правил для безопасной эксплуатации самих скутеров и обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Уже состоялись основательные обсуждения правил, и мы добрались до законопроекта, который хотим ввести в действие с июля этого года», - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Основная среда для электрических скутеров остается прежней: они как были, так и останутся предназначены для движения по пешеходным и велосипедным дорожкам.

Тем не менее, правила станут более конкретными, так как закон вводит новый тип транспорта - легкое транспортное средство - который включает в себя электрические скутеры, гироскутеры, электрические скейтборды и другие легкие электрические транспортные средства.

Новый вид транспорта превращает в глазах закона лицо, передвигающееся на электрическом скутере, из пешехода в водителя транспортного средства. Это означает, что на водителя электрического скутера также распространяются все общие требования, налагаемые на водителя, такие, например, как запрет на вождение в нетрезвом виде.

Понятие «легкое транспортное средство» означает электрическое транспортное средство без места для сидения, рассчитанное на перевозку одного человека, с максимальной мощностью двигателя, не превышающей 1 кВт и максимальной предусмотренной изготовителем скоростью 25 км/ч.

По закону легкое транспортное средство должно иметь работающую тормозную (или позволяющую тормозить) систему. Кроме того, оно должно быть оборудовано сигнальным звонком и отражателями или огнями, за исключением транспортных средств, не имеющих руля.

Если из-за конструктивных особенностей невозможно установить требуемые фонари на легком транспортном средстве, водитель должен в темноте или в условиях плохой видимости использовать источник света. Движение по проезжей части без необходимых огней запрещено.