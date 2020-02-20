Чт, 20.02.2020
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  • Суд отменил приговор для четверых обвиняемых по делу о налоговом преступлении Tartu Mill

Суд отменил приговор для четверых обвиняемых по делу о налоговом преступлении Tartu Mill

Peeter Saar (vasakul) ja Leonid Dulub.

ФОТО: Margus Ansu

Государственный суд отменил обвинительный приговор четверым обвиняемым по делу Tartu Mill AS. Их обвиняли в пособничестве и подстрекательстве к налоговому преступлению и преступному объединению. 

Госсуд отменил обвинительные приговоры и наказания, поскольку вступило в силу решение уездного суда, согласно которому в Tartu Mill AS не совершалось налогового преступления, а обвиняемые были оправданы.

Согласно вступившему в силу решению согласительного делопроизводства, Маттис Юримяэ, Райго Лепп, Урмас Раудсепп и Меелис Юримяэ вместе с другими лицами были членами преступного объединения, целью которой было совершение налогового преступления, они способствовали преднамеренному ложному декларированию налога с оборота Tartu Mill AS.

Поскольку уездный суд позднее оправдал предполагаемых исполнителей преступления и одного из соучастников, защитники обвиняемых подали ходатайства в Госсуд.

Госсуд счел ходатайства о пересмотре дела обоснованными. Госсуд отменил приговоры и наказания Маттису Юримяэ, Райго Леппу, Урмасу Раудсеппу и Меелису Юримяэ и передал отмененную часть дела в государственную прокуратуру для новой досудебной процедуры.

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