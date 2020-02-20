Какой пакет электроснабжения сегодня выбирают все чаще

По словам члена правления Eesti Energia Агнес Роос, такой рост количества этим интересующихся радует, что, впрочем, не удивительно, поскольку экологическое мышление набирает популярность, и люди все больше осознают, что их выбор напрямую влияет на производство электроэнергии.

«Выбор полностью возобновляемой энергии не окажет такого большого влияния на счет за электроэнергию, как принято считать. Расчеты показывают, что стоимость киловатт-часа зеленой энергии в среднем на 5% выше, чем в пакете электроэнергии с фиксированной ценой. Таким образом, если счет за электроэнергию составляет 30 евро, то возобновляемая энергия обычно добавляет к нему всего лишь один евро», – отметила Роос.

Статистические данные также показывают, что произведенную из возобновляемых источников электроэнергию чаще всего выбирают женщины, чей уровень потребления ниже среднего.

Выбор зеленой энергии – это одно из наиболее простых и экологичных изменений, которые можно сделать в своей жизни. По состоянию на сегодняшний день около 25 000 клиентов Eesti Energia потребляют электричество, на 100% произведенное из возобновляемых источников, и эта цифра активно растет.