Какой пакет электроснабжения сегодня выбирают все чаще

Если в начале 2019 года в среднем только один из двадцати домов в Эстонии выбирал зеленую энергию для своего пакета электроэнергии, то в этом году интерес вырос до рекордно высокого уровня, и каждый третий клиент уже выбирает электроэнергию, на 100% произведенную из возобновляемых источников.
По словам члена правления Eesti Energia Агнес Роос, такой рост количества этим интересующихся радует, что, впрочем, не удивительно, поскольку экологическое мышление набирает популярность, и люди все больше осознают, что их выбор напрямую влияет на производство электроэнергии.
«Выбор полностью возобновляемой энергии не окажет такого большого влияния на счет за электроэнергию, как принято считать. Расчеты показывают, что стоимость киловатт-часа зеленой энергии в среднем на 5% выше, чем в пакете электроэнергии с фиксированной ценой. Таким образом, если счет за электроэнергию составляет 30 евро, то возобновляемая энергия обычно добавляет к нему всего лишь один евро», – отметила Роос.
Статистические данные также показывают, что произведенную из возобновляемых источников электроэнергию чаще всего выбирают женщины, чей уровень потребления ниже среднего.
Выбор зеленой энергии – это одно из наиболее простых и экологичных изменений, которые можно сделать в своей жизни. По состоянию на сегодняшний день около 25 000 клиентов Eesti Energia потребляют электричество, на 100% произведенное из возобновляемых источников, и эта цифра активно растет.
Чем больше клиентов выберут возобновляемую энергию, тем больше станет доля возобновляемых источников энергии в производстве электричества и тем меньше при производстве электроэнергии в атмосферу будет выбрасываться углекислого газа. Для производства зеленой энергии в Eesti Energia используются на 100% возобновляемые источники энергии: вода, ветер, солнце и биомасса.