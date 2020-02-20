Nissan предупредил об остановке производства автомобилей по всему миру

Автомобили Nissan комплектуются широким спектром китайских деталей — от тормозных дисков до датчиков климатических систем. Однако провинцию Хубэй закрыли на карантин и поставки приостановили на неопределенный срок. К середине февраля Nissan, а также ряд других крупных автопроизводителей, ощутил острую нехватку компонентов. Это грозит остановкой сборки машин на заводах по всему миру.

По оценкам Nissan, 23 февраля прекратят работу несколько сборочных линий на предприятии в Японии, следом режим простоя придется ввести на производстве в Малайзии. На очереди США, Мексика, Великобритания, Испания и Россия. В российском представительстве еще в начале месяца предположили, что конвейер завода в Санкт-Петербурге может быть остановлен в марте из-за нехватки комплектующих. Там налажен выпуск Nissan Murano, Qashqai и X-Trail.