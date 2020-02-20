Метеоролог: что происходит с нашей погодой?

Январь 2020 года на всех метеостанциях Эстонии зафиксирован как самый теплый – средняя температура воздуха в Эстонии составляла +3,1 градуса при норме -3,5 градуса. Тем самым был побит рекорд января 1989 года, когда средняя температура воздуха в Эстонии составила +0,9 градуса.

Метеоролог Каменик говорит, что действительно следует признать, что мы имеем дело с рекордной, по меньшей мере за последние 200 лет, зимой:

"Если декабрь еще не такой экстремальный, то января и февраль оказались более сумасшедшими. Исследования и климатические модели показывают, что таких ситуаций — тепловых и температурных рекордов, засух, теплых зим без снега, скорее всего, будет больше. Частота таких явлений, конечно, связана с климатическими изменениями.

Аномалии были всегда, даже при относительно стабильных климатических условиях, однако не так много, как сейчас. То, что такие крайности происходят все чаще, – знак изменения климата. В условиях относительно стабильного климата, конечно, иногда случалось, что каждые 20 лет случалась теплая зима без снега или раз в десять лет у нас случалось очень жаркое лето.

Период повторения — это время, в течение которого происходит какое-то событие или явление, к примеру, эпидемия, землетрясение, извержение вулкана или шторм. Поэтому нельзя убедительно связывать конкретный случай с изменением климата, но в изменяющемся климате частота таких явлений и рекордов меняется.

Более прямую связь с изменением климата имеет таянье ледников в полярных регионах. Для нас, в первую очередь, имеет значение Баренцево море, которое уже перестало замерзать зимой. То, что нет льда, влияет на энергообмен между океаном и атмосферой, меняется тепловой баланс: циклоны идут дальше на восток и становятся более интенсивными.