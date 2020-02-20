Юная жительница дома призрения: медицина сохраняет жизни тем, кто не может жить

Руководитель отдела опеки советует просить помощи у самоуправления

Хяли Тарум. ФОТО: Erakogu

Руководитель отдела опеки Министерства социальных дел Хяли Тарум говорит, что такие молодые люди, как Лоретта, попадают на услугу общей опеки в результате врожденного заболевания или, например, после ДТП. По ее словам, сложно сказать, где пролегает та граница, при которой человек нуждается в таком объеме посторонней помощи, что вместо того, чтобы жить дома вынужден отправиться в дом призрения.

Прежде всего, по словам Тарум, нужно исходить из желания человека. (Лоретта хотела переехать в дом призрения.) Тот, кто хочет остаться дома, получает от местного самоуправления адаптацию дома или, например, домашнюю услугу. Из названия ясно, что речь идет о делах, которые нужно сделать, чтобы жить дома.

Что касается работы, то Тарум заверяет, что сейчас, когда рынок труда страдает от нехватки рабочих рук, людей с недостатками берут на работу с большим удовольствием: «Это не пустые слова: в результате реформы трудоспособности больше людей с недостатками смогли прийти на рынок труда». Она советует Лоретте связаться с Кассой страхования от безработицы. По поводу реабилитации и восстановительного лечения Тарум объяснила, что их предлагают из трех систем: социальная и рабочая реабилитация, а также медицинская реабилитация, то есть восстановительное лечение.

Руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте добавила, что необходимость медицинского восстановительного лечения определяет лечащий или семейный врач. Но на количество дней восстановительного лечение, по ее словам, все же установлено ограничение (21 или 10 дней), однако при обоснованной необходимости количество дней можно увеличить.

Для оплаты социального транспорта или места в доме призрения Тарум посоветовала обратиться за помощью к местному самоуправлению. Там обязаны помогать своим жителям, даже если они живут в другом самоуправлении, как Лоретта, которая переехала в дом призрения.

Лоретта отметила, что еще не обращалась в самоуправление, но добавила, что все же находится в неравных условиях с теми, кто находится в специализированных учреждениях опеки. Эту предназначенную для людей с расстройством психики услугу оплачивает государство.

Тарус заверила, что Закон о семье не обязывает заботиться о членах семьи. Обязанность об иждивении, по ее словам, означает экономическую поддержку, но не уход: «Естественно находятся и те, кто делают это добровольно». Тарум отметила, что время от времени самоуправления неверно трактуют это понятие.