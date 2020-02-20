Юная жительница дома призрения: медицина сохраняет жизни тем, кто не может жить

Для молодых начало самостоятельной жизни знаменует переезд из родительского дома. Как это получилось и у Лоретты Круузимяэ (23). Но ее дом – это не комната в общежитии и не съемная квартира. Лоретта живет в доме призрения, пишет Postimees.
Практически всю жизнь перемещающаяся на четырех колесах, имеющая проблемы с движением и речью Лоретта смирилась со своей ситуацией. Но она не смирилась с организацией медицинской и социальной системы.
Мы общались с Лореттой на глубокие темы в украшенной розовым (это ее любимый цвет) комнате. Говорили о том, где пролегает черта между лечением и вредом от него. Ее основной вопрос такой: для чего за счет безумных усилий и денег поддерживают жизни людей, которым пожизненно нужна посторонняя помощь, предложить которую никто не может? «Предположим, рождается ребенок в тяжелом состоянии. В больнице для него делают все, но что будет дальше, никому дела нет. Ребенка отдают матери: справляйтесь сами! Врачи страшно рады, мол, смотрите, спасли человеку жизнь. А что это за жизнь? Это звучит ужасно, но я считаю, что матери легче было бы пережить траур, чем годами заботиться о ребенке в тяжелом состоянии. Матери тоже тяжело видеть, если ребенок в таком состоянии, но она ничего не может сделать», - рассуждает Лоретта.
Почему смерть считается темой-табу?
Всю жизнь перемещаясь между медицинскими учреждениями и теперь живя в доме призрения она видит таких людей. Тех, кому помогают оставаться живыми, но которые никогда не жили. Общество, по ее словам, считает, что все равно как, главное, чтобы человек жил. Она не понимает, почему смерть считается темой-табу.
«Жизнь сохраняют и тем, кто этого не хочет сам. У людей должно быть право самим принимать такие решения. Я могу нормально говорить, есть, дышать, но я видела людей, которые этого не могут. Которые до конца жизни проводят в постели. Может быть, еще и с болями», - говорит она о вещах, о которых думают многие врачи, но заговорить решаются лишь единицы.
Лоретта всю жизнь нуждается в посторонней помощи. До основной школы все было нормально, там во многом помогали. Если личный помощник не мог поддержать, это делали социальный педагог или библиотекарь. Без разницы – кто был свободен.
Средняя школа обязательной не является, что снизило возможность получения помощи от школы. Лоретта думала о центре профессиональной реабилитации, но приняла решение в пользу гимназии более высокого уровня. После она закончила Ляэне-Вирускую высшую прикладную школу, где получила профессию бухгалтера.
Она хочет работать, но на этом пути имеется много препятствий. Воткнуть зарядку компьютера в розетку на стене у нее не получилось. После этого она говорит, что бухгалтеров и так много: «Кто хочет работника-инвалида, если он может взять десять здоровых людей? Я не могу так быстро, я не могу так много, как здоровые».
Она думает стать консультантом с личным опытом. То, что такая работа могла бы ей подойти, она поняла по лучшему другу, с которым познакомилась два года назад в приложении знакомств: «Смогла вытащить его из тяжелого душевного состояния, что дало мне ощущение, что и я могла бы что-то предложить обществу. Общение крайне важно».
Как и собратья по несчастью Лоретты она живет в доме престарелых. Плату за место в доме призрения – 900 евро – они платят пополам с матерью. На прожиточную пенсию она может покрыть только половину нужной суммы. «Это смешно!» - говорит Лоретта, но отмечает, что жизнь в доме дешевой не является.
Там ей постоянно нужен личный помощник (услуга, которую предлагает местное самоуправление), если мать на работе. И при оплате этой услуги самоуправление может потребовать личный взнос. Платежеспособность не должна ставиться препятствием для получения помощи, но ни одно самоуправление сегодня не может предложить эту «люксовую» услугу.
Лоретта говорит, что ни с кем не могла бы поделиться своим помощником. Он ей нужен все время. Таких людей просто нет: «Ко мне домой приходил личный помощник, но после меня ему нужно было успеть еще к десяти людям. А так мне не успеть вовремя подняться с постели или поесть».
Помощь нужна во всем
Когда Лоретта была ребенком, опекуны менялись постоянно, и она этому не удивляется: «Отвечать за чужого ребенка с особыми потребностями, это огромное напряжение. И тебе платят минималку. Так помощника, конечно, не найти. И помощники должны жить, они не могут заниматься благотворительностью. Хотя помощь – это одна сплошная благотворительность. Это вообще самая тяжелая работа».
Лоретта нуждается в помощи во всем. Для того чтобы подняться с постели, сходить в туалет, помыться. Чтобы достать вещи из шкафа. Но и в доме призрения нужно бороться за внимание опекуна. Работников она в этом не винит.
«Все начинается с государства. Многие не хотят быть работниками по уходу, поскольку свои их во всем обвиняют. Но опекун – не руководитель дома призрения! Работники много перерабатывают. Они пытается найти больше времени и пойти навстречу, но у них много клиентов. Действительно не успевают», - говорит Лоретта.
Она добавляет, что многие клиенты воинственные и упрямые. Если сразу помощи не получили, крик стоит до небес. Работа опекуна очень тяжелая и морально.
«Родственники в доме призрения часто спрашивают, почему не вызвали скорую помощь? Все ли сделали? Но однажды умирают все люди. Никого нельзя держать живым бесконечно. Если человек уже очень старый и больной, нужно ли очень сильно напрягаться?» - рассуждает она о том, что слышала в доме призрения.
Наряду с вниманием со стороны работников по уходу, не хватает и оплаченной государством поддержки для улучшения здоровья, или поддержания стабильного состояния. Реабилитации она получает десять дней, а восстановительного лечения – 20 дней в году: «В действительности меня нужно каждую неделю двигать, чтобы ситуация не усугубилась. Если бы кто-то занимался этим очень много, моя ситуация могла бы даже улучшиться». У нее большое напряжение в мышцах.
Она сравнивает свои возможности для восстановительного лечение с теми, кто довел себя до инвалидности, садясь за руль на пьяную голову: «Тогда все начинает работать очень быстро. Доступна различная помощь. Все поддерживают и лелеют. А те, кто сам ни в чем не виноват, месяцами ждут способа попасть на восстановительное лечение. Если ты сам в своей ситуации не виноват, то помощи ты не получишь».
Но ее дни наполнены не только мыслями о здоровье. Для тренировки мозга она учит корейский и немецкий языки, рисует и общается с друзьями. Лоретта признает, что с мужчинами она общается лучше, чем с женщинами. Она более уважительные и откровенные: воспринимают ее такой, какая она есть. Некоторые женщины ее даже ревновали, но Лоретта считает, что они просто не знают, что такой дружба: «Мне говорили, что у меня мужской характер. Я прямолинейная и рациональная. Я не витаю в облаках, и я не жду от знакомых мужчин романтических отношений. Ни один мужчина моего возраста не сможет взять на себя такую ответственность, и это абсолютно нормально. Мы не может ждать от молодого мужчины, чтобы он начал так много заботиться о другом человеке».
И тут Лоретта приводит в пример ошибку государства – как она это называет: «В браке муж должен был бы заниматься мной на полную ставку, но это сразу убило бы отношения. Поэтому я не буду создавать отношения, хотя хотелось бы. Если спутник жизни должен тебя одевать и мыть, не останется времени на любовь».
Хочется в город в кино
Еще она хотела бы – как другие ее сверстники – самостоятельно ходить в город. На электрическом инвалидном кресле она может попасть в город только на инватранспорте. Дорога в один конец стоит 40 евро. Такие деньги она может позволить потратить только тогда, когда идет к врачу. На поход в кино в город денег не остается: «Я же точно такой же молодой человек. У обычных же молодых людей этих ограничений не так много».
Во многие учреждения на инвалидной коляске не попасть. Даже к семейному врачу. Нет уклонов. Лоретта признает, что лучше справляются те люди с недостатками, у которых есть какие-то таланты, или кому повезло с местом жительства. В столице больше возможностей: «Если ты обычный человек с недостатками, трудно куда-то попасть».
Однако Лоретта задается вопросом: почему человек с недостатками должен так сильно напрягаться, если другие просто живут? «Если у тебя инвалидность, и ты как-то справляешься, то все тобой восхищаются». Люди с недостатками даже рожают детей! И даже водят автомобиль! Но так и со здоровыми людьми. Кто-то не водит машину, а кто-то неводит. Кто-то рожает детей, а кто-то нет. «Почему именно человек с недостатками все время должен быть молодцом?» - спрашивает Лоретта.
Руководитель отдела опеки советует просить помощи у самоуправления
Руководитель отдела опеки Министерства социальных дел Хяли Тарум говорит, что такие молодые люди, как Лоретта, попадают на услугу общей опеки в результате врожденного заболевания или, например, после ДТП. По ее словам, сложно сказать, где пролегает та граница, при которой человек нуждается в таком объеме посторонней помощи, что вместо того, чтобы жить дома вынужден отправиться в дом призрения.
Прежде всего, по словам Тарум, нужно исходить из желания человека. (Лоретта хотела переехать в дом призрения.) Тот, кто хочет остаться дома, получает от местного самоуправления адаптацию дома или, например, домашнюю услугу. Из названия ясно, что речь идет о делах, которые нужно сделать, чтобы жить дома.
Что касается работы, то Тарум заверяет, что сейчас, когда рынок труда страдает от нехватки рабочих рук, людей с недостатками берут на работу с большим удовольствием: «Это не пустые слова: в результате реформы трудоспособности больше людей с недостатками смогли прийти на рынок труда». Она советует Лоретте связаться с Кассой страхования от безработицы. По поводу реабилитации и восстановительного лечения Тарум объяснила, что их предлагают из трех систем: социальная и рабочая реабилитация, а также медицинская реабилитация, то есть восстановительное лечение.
Руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте добавила, что необходимость медицинского восстановительного лечения определяет лечащий или семейный врач. Но на количество дней восстановительного лечение, по ее словам, все же установлено ограничение (21 или 10 дней), однако при обоснованной необходимости количество дней можно увеличить.
Для оплаты социального транспорта или места в доме призрения Тарум посоветовала обратиться за помощью к местному самоуправлению. Там обязаны помогать своим жителям, даже если они живут в другом самоуправлении, как Лоретта, которая переехала в дом призрения.
Лоретта отметила, что еще не обращалась в самоуправление, но добавила, что все же находится в неравных условиях с теми, кто находится в специализированных учреждениях опеки. Эту предназначенную для людей с расстройством психики услугу оплачивает государство.
Тарус заверила, что Закон о семье не обязывает заботиться о членах семьи. Обязанность об иждивении, по ее словам, означает экономическую поддержку, но не уход: «Естественно находятся и те, кто делают это добровольно». Тарум отметила, что время от времени самоуправления неверно трактуют это понятие.