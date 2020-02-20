Вопрос читателя: имеют ли магазины право хранить смузи вне холодильника?

Менеджер по коммуникациям производящей смузи под торговой маркой Pai компании Orkla Руть Рохт сказала, что при хранении этих смузи при температуре +20 градусов пищевая безопасность и сохранение качеств продукта гарантированы в течение 21 дня.

«Это подтверждение основано на задокументированных испытаниях, проведенных нашим отделом качества, которые показали, что в течение этого периода свойства продукта не ухудшились , поэтому вы можете смело покупать смузи Pai, выставленные в торговых залах во время ознакомительных кампаний», - сказала Рохт.

По словам Кристель Вилипуу, менеджера по маркетингу и разработке продуктов компании Salvest, производящей смузи под торговой маркой Smushie, эти смузи можно хранить при температуре от 0 до +20 ° C, так что хранение запечатанного продукта в теплой среде не является проблемой. Тем не менее, рекомендуется хранить их в прохладном месте, так как вкусовые качества продукта лучше всего выражаются при охлаждении. Вилипуу также предупредила, что продукт следует употребить в течение 24 часов после открытия.

Компания Froosh Eesti ответила на запрос Postimees, что условия хранения продуктов указаны на этикетках продуктов, а разрешение на изготовление продуктов предприятие выдает сети магазинов напрямую.

«В выдаваемом свидетельстве или сертификате производитель заявляет, что временное складирование и хранение продуктов при комнатной температуре (в период действия кампании) не влияет на качество или вкусовые свойства и является безопасным для потребителей», - заверила Froosh Eesti.

Компания также призвала потребителей адресовать свои вопросы ей, прежде чем обращаться к прессе. «Для этого на этикетках продукции указана контактная информация импортера», - сказали в компании.

