Вопрос читателя: имеют ли магазины право хранить смузи вне холодильника?

Местные производители смузи ответили на вопрос, безопасно ли хранить смузи в торговом зале магазина, пишет портал Tarbija24. Автор адресованного производителям напитков вопроса объяснил, что на бутылках и упаковках часто содержится заявление, в котором предупреждается о необходимости хранения продукта в прохладном месте. Это заставило любителя смузи задуматься о том, не является ли экспонирование этой продукции во время кампаний в теплом торговом зале зале опасным для качества продукта.
Менеджер по коммуникациям производящей смузи под торговой маркой Pai компании Orkla Руть Рохт сказала, что при хранении этих смузи при температуре +20 градусов пищевая безопасность и сохранение качеств продукта гарантированы в течение 21 дня.
«Это подтверждение основано на задокументированных испытаниях, проведенных нашим отделом качества, которые показали, что в течение этого периода свойства продукта не ухудшились , поэтому вы можете смело покупать смузи Pai, выставленные в торговых залах во время ознакомительных кампаний», - сказала Рохт.
По словам Кристель Вилипуу, менеджера по маркетингу и разработке продуктов компании Salvest, производящей смузи под торговой маркой Smushie, эти смузи можно хранить при температуре от 0 до +20 ° C, так что хранение запечатанного продукта в теплой среде не является проблемой. Тем не менее, рекомендуется хранить их в прохладном месте, так как вкусовые качества продукта лучше всего выражаются при охлаждении. Вилипуу также предупредила, что продукт следует употребить в течение 24 часов после открытия.
Компания Froosh Eesti ответила на запрос Postimees, что условия хранения продуктов указаны на этикетках продуктов, а разрешение на изготовление продуктов предприятие выдает сети магазинов напрямую.
«В выдаваемом свидетельстве или сертификате производитель заявляет, что временное складирование и хранение продуктов при комнатной температуре (в период действия кампании) не влияет на качество или вкусовые свойства и является безопасным для потребителей», - заверила Froosh Eesti.
Компания также призвала потребителей адресовать свои вопросы ей, прежде чем обращаться к прессе. «Для этого на этикетках продукции указана контактная информация импортера», - сказали в компании.
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