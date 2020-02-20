HKScan построит под Таллинном новый логистический центр

По словам руководителя прибалтийских подразделений HKScan Анне Мере, стабильный рост объемов как раквереской продукции, так и продукции Tallegg, а также желание предприятия предлагать своим клиентам быстрые и гибкие поставки привели к решению перевезти располагающиеся на данный момент в Раквере и Риге центры комплектации в одно здание, которое будет находиться по соседству с распределительными центрами розничных сетей.

«Начиная с сентября 2021 года центральный логистический центр, обслуживающий все страны Балтии, позволит экономить около миллиона евро в виде расходов на логистику и существенно сократить экологическое воздействие логистической деятельности концерна. Основная забота об экологии будет осуществляться за счет установленных на здании центра солнечных панелей и за счет сокращения пробега грузовиков на 400 000 километров в год», – сказала Мере.

Исполнительный директор концерна HKScan Теро Хеммиля добавил, что сооружение нового логистического центра как поддерживает стратегические планы роста, так и помогает оправдывать ожидания потребителей и самой компании относительно ответственного предпринимательства. «У HKScan амбициозные планы в отношении стремления к углеродной нейтральности. Большие инвестиции как в эстонское производство, так и в логистический центр помогут нам придерживаться взятого курса», – сказал Хеммиля.

Председатель правления Astlanda Ehitus Каупо Кослар сказал, что для них это тоже важный проект, позволяющий подставить плечо развитию ведущего в Эстонии предприятия пищевой промышленности. «Мы предлагаем HKScan так называемое решение под ключ. Это означает, что мы построим центр на свои деньги на основании проекта HKScan и заключили с ними 10-летний договор аренды для оперирования этим центром», – сказал Кослар.