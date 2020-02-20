HKScan построит под Таллинном новый логистический центр

На этой неделе HKScan Baltics и Astlanda Ehitus заключили договор о строительстве, в результате которого к августу 2021 года в волости Раэ, в непосредственной близости от Таллиннской окружной дороги, появится логистический центр HKScan, который будет обслуживать все страны Балтии. Центральный логистический центр поможет предприятию сэкономить на хранении и распределении продукции и сократить экологическое воздействие логистической деятельности.
По словам руководителя прибалтийских подразделений HKScan Анне Мере, стабильный рост объемов как раквереской продукции, так и продукции Tallegg, а также желание предприятия предлагать своим клиентам быстрые и гибкие поставки привели к решению перевезти располагающиеся на данный момент в Раквере и Риге центры комплектации в одно здание, которое будет находиться по соседству с распределительными центрами розничных сетей.
«Начиная с сентября 2021 года центральный логистический центр, обслуживающий все страны Балтии, позволит экономить около миллиона евро в виде расходов на логистику и существенно сократить экологическое воздействие логистической деятельности концерна. Основная забота об экологии будет осуществляться за счет установленных на здании центра солнечных панелей и за счет сокращения пробега грузовиков на 400 000 километров в год», – сказала Мере.
Исполнительный директор концерна HKScan Теро Хеммиля добавил, что сооружение нового логистического центра как поддерживает стратегические планы роста, так и помогает оправдывать ожидания потребителей и самой компании относительно ответственного предпринимательства. «У HKScan амбициозные планы в отношении стремления к углеродной нейтральности. Большие инвестиции как в эстонское производство, так и в логистический центр помогут нам придерживаться взятого курса», – сказал Хеммиля.
Председатель правления Astlanda Ehitus Каупо Кослар сказал, что для них это тоже важный проект, позволяющий подставить плечо развитию ведущего в Эстонии предприятия пищевой промышленности. «Мы предлагаем HKScan так называемое решение под ключ. Это означает, что мы построим центр на свои деньги на основании проекта HKScan и заключили с ними 10-летний договор аренды для оперирования этим центром», – сказал Кослар.
В прибалтийском логистическом центре, который планируется построить, будет 9000 квадратных метров складских площадей, которые в дальнейшем можно будет увеличить. В центре будут работать 105 сотрудников. Предполагается, что 50 человек перейдут сюда из раквереского центра комплектации.