Чт, 20.02.2020
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  • Во Франции во время уничтожения грызунов на сухогрузе погиб кок-эстонец

Во Франции во время уничтожения грызунов на сухогрузе погиб кок-эстонец

Брест.

ФОТО: Hervé Champollion / akg-images/Hervé Champollion / akg-images

В порту французского города Брест газами отравилась команда судна Fri Dolphin, в составе которой был гражданин Эстонии, сообщил в четверг «Интерфакс» со ссылкой на источник в морской индустрии региона.

«Отравление экипажа, который состоит из семи человек, произошло во время фумигации (уничтожения грызунов) судна. Однако вопреки правилам и по распоряжению вышестоящего начальства команда не покинула корабль, как того требуют инструкции. В результате все моряки получили сильное отравление токсичным газом, а 37-летний повар - гражданин Эстонии скончался», - рассказал источник.

Как отметили в одном из крюинговых агентств Калининграда, владельцем судно Fri Dolphin до 2017 года являлась норвежская компания «Скагеррак шипинг», оператором - польская «Копервик», в экипаж нанимала компания из Латвии. Судно является сухогрузом водоизмещение около 3000 тонн. В настоящее время оно находится в порту Бреста.

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