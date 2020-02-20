Во Франции во время уничтожения грызунов на сухогрузе погиб кок-эстонец

В порту французского города Брест газами отравилась команда судна Fri Dolphin, в составе которой был гражданин Эстонии, сообщил в четверг «Интерфакс» со ссылкой на источник в морской индустрии региона.
«Отравление экипажа, который состоит из семи человек, произошло во время фумигации (уничтожения грызунов) судна. Однако вопреки правилам и по распоряжению вышестоящего начальства команда не покинула корабль, как того требуют инструкции. В результате все моряки получили сильное отравление токсичным газом, а 37-летний повар - гражданин Эстонии скончался», - рассказал источник.
Как отметили в одном из крюинговых агентств Калининграда, владельцем судно Fri Dolphin до 2017 года являлась норвежская компания «Скагеррак шипинг», оператором - польская «Копервик», в экипаж нанимала компания из Латвии. Судно является сухогрузом водоизмещение около 3000 тонн. В настоящее время оно находится в порту Бреста.