Во Франции во время уничтожения грызунов на сухогрузе погиб кок-эстонец

«Отравление экипажа, который состоит из семи человек, произошло во время фумигации (уничтожения грызунов) судна. Однако вопреки правилам и по распоряжению вышестоящего начальства команда не покинула корабль, как того требуют инструкции. В результате все моряки получили сильное отравление токсичным газом, а 37-летний повар - гражданин Эстонии скончался», - рассказал источник.