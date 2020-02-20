Чт, 20.02.2020
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В одной отдельно взятой стране IKEA платит за посещение магазина

IKEA

ФОТО: WOLFGANG RATTAY/REUTERS/Scanpix

В Объединенных Арабских Эмиратах IKEA запустила уникальную программу по привлечению людей в магазин, передает Kodustiil.

Большинство магазинов IKEA расположены далеко от центра городов, и люди тратят на дорогу много времени. Чтобы привлечь больше покупателей, в Объединенных Арабских Эмиратах IKEA платит людям за посещение магазина, пишет housebeautiful.com. 

А конкретно, в ОАЭ покупатели IKEA платят за покупки, а магазин платит им за время, необходимое для того, чтобы добраться до магазина. Программа работает очень просто. Прежде чем оплачивать покупку, посетитель магазина должен показать кассиру в мобильном приложении Google Maps Timeline, сколько времени ему потребовалось на дорогу до IKEA.

Затем кассир конвертирует потраченное на дорогу время в деньги. Коэффициент конвертации определяется средним доходом в Объединенных Арабских Эмиратах. Это означает, что для покупателей в Дубае дорога в магазин в течение одного часа и 55 минут равна стоимости книжного шкафа BILLY. Путь, занявший 49 минут, эквивалентен столу модели LACK. Даже пятиминутная поездка может принести клиенту бесплатный вегетарианский хот-дог.

По словам представителя IKEA, программа создана, чтобы ценить людей и их время. В настоящее время данная программа работает только в Объединенных Арабских Эмиратах.

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