Kia и Hyundai разработали умную систему переключения передач

Система со сложным названием Information and Communication Technology (ICT) Connected Shift System состоит из блока управления трансмиссией (TCU) и специального программного обеспечения, работающего на базе искусственного интеллекта. Задача TCU — в режиме реального времени обрабатывать данные, полученные от 3D-навигации — это высота, уклон и кривизна дороги, — камер и радаров круиз-контроля.

ФОТО: Hyundai

Основываясь на полученной информации, программный алгоритм подберет оптимальный сценарий переключений передач. Например, он переведет коробку в нейтраль, если необходимо плавно замедлиться и впереди идущий автомобиль движется с равномерной скоростью, или включит спортивный режим при выезде на автомагистраль, чтобы водителю было проще влиться в поток. В поворотах ICT позволяет снизить количество переключений на 43 процента, а торможений — на 11 процентов.

В 2012 году на мероприятии BMW Group Innovation Day немцы продемонстрировали похожую систему Predictive Gear Shift Technology. Она добавляла «зрение» автоматической коробке передач, черпая данные из навигационной системы. Например, та могла «видеть» повороты и кольцевые развязки. Сначала умная трансмиссия появилась на Rolls-Royce Wraith, а затем досталась седану 7 серии.