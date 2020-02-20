Компания Tere приступила к погашению набранных Оливером Крууда долгов

«Мы приступили к выполнению плана санации, утвержденного прошлым летом, и сегодня были произведены выплаты за первый год. Следующие платежи запланированы на 2021 год», - сказал Юло Кивине, председатель совета директоров акционерных обществ Tere и Farmi Piimatööstus.

Он добавил, что в соответствии с утвержденным Харьюским уездным судом планом санации требования всех кредиторов переоформлены так, чтобы обеспечить продолжение работы компании и дать кредиторам уверенность в том, что их требования будут удовлетворены.

«Для нас крайне важно иметь устойчивый бизнес и естественное развитие. Наше видение заключается в том, чтобы инвестировать таким образом, чтобы в будущем мы были более способны к экспорту, чем сегодня. Учитывая размеры эстонского государства, у Tere и Farmi Piimatööstus есть потенциал для того, чтобы стать крупным игроком во всем регионе», - добавил Кивине.

По словам главы Tere, молочное производство зависит от сельского хозяйства. «Сегодня в Эстонии мы ежедневно собираем более 500 тонн сырого молока примерно со 100 различных ферм, что составляет около четверти молока, производимого в Эстонии. Цена на молоко, которую платят Tere и Farmi Piimatööstus, безусловно, является одной из самых высоких в регионе на сегодняшний день, что демонстрирует наши серьезные намерения по установлению прочного и долгосрочного сотрудничества с фермерами. Чтобы полностью реализовать план санации, нам необходимы постоянное развитие и серьезная работа в течение длительного периода времени. Мы к этому готовы», - отметил Кивине.

Проблемы Tere начались с кредита, взятого во время экономического кризиса: в 2007 году эффект разорвавшейся бомбы произвела новость о том, что владелец Tere Оливер Крууда продает компании Теre, Kalev и Meierei фонду инвестиционного банкира Индрека Рахумаа Alta Capital. Перспектива продажи Kalev была одобрена, и в феврале 2008 года Alta Capital также внесла предоплату в размере шести миллионов евро. Однако затем произошла задержка, и Alta не оплатила оставшуюся сумму покупки в течение обещанного срока - к 31 мая 2008 года. Рахумаа обосновал это резким ухудшением ситуации на финансовых рынках, и попытался выторговать у Крууда более низкую цену, но Крууда не согласился.

Затем Крууда собрал свои молочные компании под одну крышу, каковой стало акционерное общество Tere. Для этого в октябре 2008 года, когда мир уже пострадал от наихудшего финансового кризиса за последние cто лет, был взят огромный кредит у Nordea Bank и DnB Nord в размере 45,6 млн евро. Большая часть этого кредита все еще не погашена.

В 2016 году Postimees писал, что план реорганизации Tere получил уничижительную оценку от назначенных судом экспертов. В то время долг Tere банкам составлял более 30 миллионов евро, поставщикам - почти 20 миллионов евро, а государству в виде налогов - 800 000 евро.

Крупнейшим кредитором является банк DnB Bank с требованием в 15,4 млн евро, за ним следует филиал Nordea Bank в Эстонии с 14 млн евро и Nordea Finance Estonia с 4,9 млн евро.