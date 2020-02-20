Бывший генпрокурор Лавли Перлинг приступит к работе на Украине

В четверг, 20 февраля, Эстонский центр восточного партнерства и Бюро по обслуживанию проектов ООН (UNOPS) подписали Меморандум о взаимопонимании в поддержку реформ правового государства на Украине, где Эстония сосредоточит свое внимание на оказании помощи и консультировании по Пакету помощи по реформе прокуратуры, координировать это направление будет бывший госпрокурор Лавли Перлинг.
«Цель проекта - поддержать реформу правового государства и привести его функционирование в соответствие с лучшими практиками Европейского союза и на международном уровне», - сказал руководитель Эстонского центра восточного партнерства Герт Ансу, по словам которого подобное сотрудничество согласуется с более масштабной целью Эстонии - оказать практическую поддержку Украине как нашему близкому другу и одной из стран Восточного партнерства.
«Руководство украинской прокуратуры прилагает усилия, чтобы с помощью реформ прокуратуры сделать свое общество более справедливым и более открытым. В сотрудничестве с Центром восточного партнерства я рада поделиться своими знаниями, опытом и энергией с украинскими коллегами. Я в настоящее время не работаю в эстонской прокуратуре, однако деятельность моих коллег и учреждения, в деятельность и развитие которого я вносила вклад более 20 лет, продолжит вдохновлять меня», - сказала Перлинг.
Пакет реформ прокуратуры является частью более крупного проекта под названием PRAVO Police. Проект, включающий в общей сложности 12 пакетов помощи, финансируется Европейским союзом и осуществляется бюро ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) в координации с Консультативной миссией ЕС (EUAM).
По данным BNS, размер зарплаты Перлинг пока не известен, но формально зарплата будет выплачиваться Эстонским центром восточного партнерства из средств проекта ЕС.
Эстония ранее консультировала проект по вопросам информационных технологий, помогая тем самым увеличить возможности 45 000 украинских полицейских. Около года старшим стратегическим советником UNOPS по проекту PRAVO Police был бывший министр внутренних дел и юстиции Эстонии Андрес Анвельт.