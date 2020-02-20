Бывший генпрокурор Лавли Перлинг приступит к работе на Украине

«Цель проекта - поддержать реформу правового государства и привести его функционирование в соответствие с лучшими практиками Европейского союза и на международном уровне», - сказал руководитель Эстонского центра восточного партнерства Герт Ансу, по словам которого подобное сотрудничество согласуется с более масштабной целью Эстонии - оказать практическую поддержку Украине как нашему близкому другу и одной из стран Восточного партнерства.

«Руководство украинской прокуратуры прилагает усилия, чтобы с помощью реформ прокуратуры сделать свое общество более справедливым и более открытым. В сотрудничестве с Центром восточного партнерства я рада поделиться своими знаниями, опытом и энергией с украинскими коллегами. Я в настоящее время не работаю в эстонской прокуратуре, однако деятельность моих коллег и учреждения, в деятельность и развитие которого я вносила вклад более 20 лет, продолжит вдохновлять меня», - сказала Перлинг.

Пакет реформ прокуратуры является частью более крупного проекта под названием PRAVO Police. Проект, включающий в общей сложности 12 пакетов помощи, финансируется Европейским союзом и осуществляется бюро ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) в координации с Консультативной миссией ЕС (EUAM).

По данным BNS, размер зарплаты Перлинг пока не известен, но формально зарплата будет выплачиваться Эстонским центром восточного партнерства из средств проекта ЕС.