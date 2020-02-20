Дания согласилась вернуть Кристине Мисане на родину

Такое решение генпрокурор Дании Ян Рекендорф принял, поскольку Генеральная прокуратура Латвии выдала европейский ордер на арест Мисане, и отправила в компетентные службы Дании запрос на экстрадицию Мисане, сообщает LETA, ссылаясь на датское издание Ritzau.

Сообщается, что на заседании суда Мисане выглядела уставшей, но радостной. Адвокат Мисане в Дании Хенрик Стагетон в интервью агентству LETA подтвердил, что суд принял решение об экстрадиции Мисане в Латвию - она должна вернуться на родину в течение 20 дней.

Адвокат рассказал, что прокуратура Дании отправит письмо Латвии, которая потом должна будет прислать за Мисане полицейский конвой. Отмечается, что начатый в ЮАР уголовный процесс против Мисане на данный момент заморожен.

20 февраля власти Дании планировали выдать Мисане ЮАР, где ей грозило до 15 лет лишения свободы за похищение собственной дочери. 19 февраля стало известно, что Дания приостановила процесс выдачи гражданки Латвии.

Контекст:

Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь.

Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и со старшим сыном Мисане.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию.

В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.