Компания Samsung напугала пользователей странными оповещениями на их смартфонах

Соответственно, непонятные сообщения от этой службы показались пользователям не только странными, но и потенциально опасными, так как какой-либо сбой в работе Find My Mobile может в теории привести к блокировкам или удалению информации.

Если вы также получали странные уведомления, не пугайтесь. Samsung объяснила, что это было непреднамеренным результатом внутреннего тестирования службы и на пользовательские устройства никак не повлияет.