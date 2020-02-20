Чт, 20.02.2020
Не имею ни малейшего намерения утверждать, что Китай и Россия – такие все из себя няшки, белые и пушистые. Вячеслав Иванов

Компания Samsung напугала пользователей странными оповещениями на их смартфонах

Samsung Galaxy S20.

ФОТО: Jeff Chiu/AP

Этим утром многие владельцы смартфонов Samsung получили странные уведомления от службы Find My Mobile, которая используется для поиска местонахождения устройства, а также предлагает возможность удаленно заблокировать смартфон либо же уничтожить свои данные. Делается это в случае утери либо кражи телефона, пишет Ixbt.com.

Соответственно, непонятные сообщения от этой службы показались пользователям не только странными, но и потенциально опасными, так как какой-либо сбой в работе Find My Mobile может в теории привести к блокировкам или удалению информации.

Если вы также получали странные уведомления, не пугайтесь. Samsung объяснила, что это было непреднамеренным результатом внутреннего тестирования службы и на пользовательские устройства никак не повлияет.

Samsung добавила, что оповещения получило ограниченное число пользователей, но различные данные указывают на то, что на самом деле его получили очень многие.

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