Компания Samsung напугала пользователей странными оповещениями на их смартфонах

Этим утром многие владельцы смартфонов Samsung получили странные уведомления от службы Find My Mobile, которая используется для поиска местонахождения устройства, а также предлагает возможность удаленно заблокировать смартфон либо же уничтожить свои данные. Делается это в случае утери либо кражи телефона, пишет Ixbt.com.
Соответственно, непонятные сообщения от этой службы показались пользователям не только странными, но и потенциально опасными, так как какой-либо сбой в работе Find My Mobile может в теории привести к блокировкам или удалению информации.
Если вы также получали странные уведомления, не пугайтесь. Samsung объяснила, что это было непреднамеренным результатом внутреннего тестирования службы и на пользовательские устройства никак не повлияет.
Samsung добавила, что оповещения получило ограниченное число пользователей, но различные данные указывают на то, что на самом деле его получили очень многие.