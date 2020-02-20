Картина дня: нападение с ножом в Таллинне, откровения юной жительницы дома призрения и гибель эстонского повара

Нападение с ножом в Таллинне: жертва скончалась в больнице, подозреваемый задержан

Сегодня в 14 часов полиция задержала мужчину, которые подозревается в нападении с ножом на 56-летнего мужчина в Таллинне на бульваре Сыпрузе. Пострадавший был вчера доставлен в больницу, где через несколько часов умер. Читать далее...

Юная жительница дома призрения: медицина сохраняет жизни тем, кто не может жить

Для молодых начало самостоятельной жизни знаменует переезд из родительского дома. Как это получилось и у Лоретты Круузимяэ (23). Но ее дом – это не комната в общежитии и не съемная квартира. Лоретта живет в доме призрения. Читать далее...

Новый закон лишит пользователей электросамокатов прав пешеходов

Законопроект о внесении поправок в Закон о дорожном движении, направленный на согласование в Министерство экономики и коммуникаций, устанавливает правила безопасного использования электрических скутеров. Читать далее...

Метеоролог: что происходит с нашей погодой?

Очень много сейчас говорится об аномальной погоде. Что же с ней случилось? Почему настолько тепло, что растения начинают цвести, а на природе уже можно получить укус клеща? Куда делись снег и минусовая температура? Связано ли и как это с изменением климата? Рассуждает метеоролог Юри Каменик. Читать далее...

Студия Postimees: где завис миллион для детей, оставшихся без попечения родителей?

Сегодня оппозиция планирует инициировать вотум недоверия вице-мэру Таллинна Бетине Бешкиной. Скандал разразился из-за того, что до детей, оставшихся без попечения родителей, не дошел почти миллион евро. Столичная чиновница ответила на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в повторе!

Во Франции во время уничтожения грызунов на сухогрузе погиб кок-эстонец

В порту французского города Брест газами отравилась команда судна Fri Dolphin, в составе которой был гражданин Эстонии, сообщил в четверг «Интерфакс» со ссылкой на источник в морской индустрии региона. Читать далее...

Бывший генпрокурор Лавли Перлинг приступит к работе на Украине

В четверг, 20 февраля, Эстонский центр восточного партнерства и Бюро по обслуживанию проектов ООН (UNOPS) подписали Меморандум о взаимопонимании в поддержку реформ правового государства на Украине, где Эстония сосредоточит свое внимание на оказании помощи и консультировании по Пакету помощи по реформе прокуратуры, координировать это направление будет бывший госпрокурор Лавли Перлинг. Читать далее...

Мэр Нарвы: опрос о новом доме попечения - это не дискриминация, а попытка избежать ее

Мэр Нарвы Алексей Евграфов написал открытое письмо Маарьо Мяндмаа, руководителю управляющей домами попечения компании Hoolekandeteenused, после того, как тот обвинил городские власти в дискриминации людей с особыми психологическими и психическими потребностями. Мэр считает, что дискриминации не было, наоборот городские власти стараются учесть мнение всех местных жителей. Читать далее...

Из-за недостаточной переработки пластика Эстонии грозит многомиллионный взнос в бюджет ЕС

Бездумно выброшенные в мусорное ведро или на природе пластиковые пакеты вскоре могут дорого стоить налогоплательщикам, так как уже со следующего года взнос Эстонии в бюджет ЕС будет зависеть от объема отправляемых на переработку пластиковых отходов. Читать далее...

В немецком городе Ханау произошла стрельба: девять убитых и пять раненых