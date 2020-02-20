Чт, 20.02.2020
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Нападение с ножом в Таллинне: жертва скончалась в больнице, подозреваемый задержан

Место преступления.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Сегодня, 20 февраля, в 14 часов полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на 56-летнего мужчину в Таллинне на бульваре Сыпрузе. Пострадавший был вчера доставлен в больницу, где через несколько часов умер.

В Центр тревоги вчера, 19 февраля, в 20.30 поступило сообщение, что на бульваре Сыпрузе получил ножевое ранение мужчина. Полиция прибыла на место преступления усиленным составом и сразу приступила к выяснению всех обстоятельств случившегося. На месте были допрошены свидетели, были собраны улики и информация о нападавшем и его возможном местонахождении, но сразу его задержать не удалось. Сегодня ночью и в течение дня полиция продолжила устанавливать местонахождение нападавшего и с помощью записей камер видеонаблюдения устанавливала его передвижения.

«Несколько часов назад полицейские-криминалисты установили личность нападавшего и его возможное местонахождение. Около 14 часов полицейские задержали ранее судимого в уголовном порядке 52-летнего подозреваемого. Полиция расследует все обстоятельства случившегося и возможные мотивы нападения», - сказал руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

В течение следующих 48 часов прокуратура решит, ходатайствовать ли об аресте подозреваемого.

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