Нападение с ножом в Таллинне: жертва скончалась в больнице, подозреваемый задержан

В Центр тревоги вчера, 19 февраля, в 20.30 поступило сообщение, что на бульваре Сыпрузе получил ножевое ранение мужчина. Полиция прибыла на место преступления усиленным составом и сразу приступила к выяснению всех обстоятельств случившегося. На месте были допрошены свидетели, были собраны улики и информация о нападавшем и его возможном местонахождении, но сразу его задержать не удалось. Сегодня ночью и в течение дня полиция продолжила устанавливать местонахождение нападавшего и с помощью записей камер видеонаблюдения устанавливала его передвижения.