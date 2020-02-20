В Тюри в пожаре погиб человек

Как сообщает Ляэнеский спасательный центр, горел старый хутор. О пожаре сообщили бдительные проезжающие мимо люди.

К тому моменту, когда спасатели прибыли на место, дом 10х18 метров был в огне. На вызов среагировали спасатели Тюри, Пайде, Вяндра.

В 14.06 пришло сообщение, что спасатели вынесли из дома мертвого человека.