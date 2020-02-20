Чт, 20.02.2020
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В Тюри в пожаре погиб человек

Tulekahju Mäekülas.

ФОТО: Lugeja foto

Сегодня в 12.55 спасатели получили вызов в Мяэкюлла, волости Тюри. По словам звонившего, горел хутор, стоящий у Тюри-Аркма-теэ.

Как сообщает Ляэнеский спасательный центр, горел старый хутор. О пожаре сообщили бдительные проезжающие мимо люди. 

К тому моменту, когда спасатели прибыли на место, дом 10х18 метров был в огне. На вызов среагировали спасатели Тюри, Пайде, Вяндра. 

В 14.06 пришло сообщение, что спасатели вынесли из дома мертвого человека.

К тому моменту крыша дома уже обвалилась. Как до пожара, так и после дом выглядел полностью нежилым. Единственным признаком жизни мог служить стоящий у дома автомобиль.

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