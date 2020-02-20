В Тюри в пожаре погиб человек

Сегодня в 12.55 спасатели получили вызов в Мяэкюлла, волости Тюри. По словам звонившего, горел хутор, стоящий у Тюри-Аркма-теэ.
Как сообщает Ляэнеский спасательный центр, горел старый хутор. О пожаре сообщили бдительные проезжающие мимо люди.
К тому моменту, когда спасатели прибыли на место, дом 10х18 метров был в огне. На вызов среагировали спасатели Тюри, Пайде, Вяндра.
В 14.06 пришло сообщение, что спасатели вынесли из дома мертвого человека.
К тому моменту крыша дома уже обвалилась. Как до пожара, так и после дом выглядел полностью нежилым. Единственным признаком жизни мог служить стоящий у дома автомобиль.