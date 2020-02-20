Редкое предложение: на берегу моря в Вилсанди ждет покупателя старинная вилла

Выставлена на продажу полностью реновированная вилла, построенная еще в XIX веке в самой западной точке Сааремааcкого уезда - на острове Вилсанди, передает Kodustiil.
Построенный в 1870 году для смотрителя вилсандиского маяка дом полностью реновирован в 2012 году.
Находящийся на территории национального парка Вилсанди дом отапливается с помощью солнечных батарей и после реновации представляет собой образец современного экономичного жилья со всеми современными удобствами.
В доме площадью 256 квадратных метров семь комнат. Каминный зал с верандой занимает 56 м2 и конференц-зал - 32,9 м2 вмещают до 75 человек.
При ремонте и отделочных работах использованы только натуральные материалы, например, глиняная штукатурка. Благодаря этому в доме прекрасный микроклимат. Общие расходы на содержание виллы - всего 1200 евро в год.
Подробный рассказ об интересном объекте и много фотографий находятся на странице портала недвижимости KV.EE.