Чт, 20.02.2020
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  • Не прошла мимо: один звонок девятилетней девочки спас жизнь человека

Не прошла мимо: один звонок девятилетней девочки спас жизнь человека
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Каролийне Аас и ее мать Ану Юлевайн сидят на той скамейке, на которой сидела нуждающаяся в помощи женщина.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Прошлой осенью произошла одна история спасения, в результате которой школьница из Пайде получила благодарность и известность на всю Эстонию, пишет Järva Teataja.

Звонок на номер 112.

Диспетчер: «Центр тревоги, здравствуйте!»

Звонящая Каролийне Аас: «Здравствуйте...Здесь одна женщина. Сидит на скамейке и ее тошнит».

Д: «Сидит, наклонившись вперед?»

К.А.: «Ага».

Д.: «Я задам еще немного вопросов. Ты — ее ребенок?»

К.А.: «Нет. Я проходила мимо этой женщины и заметила ее».

Д.: «Еще вопрос. Ты видишь рвоту? Там есть кровь?»

К.А.: «Она белая».

Д: «Белая рвота...Эта женщина может двигаться или у нее нет сил подняться со скамейки?»

К.А.: «Я не знаю...Она будто шатается. Она пьяна».

Д: «А у нее есть видимые повреждения?»

К.А.: «Нет».

Д: «Спрошу еще. Как она выглядит? Что на ней надето?»

К.А.: «Она полностью в черном. Куртка и брюки».

Д.: «Сколько лет этой женщине может быть?»

К.А.: «Взрослая».

Д: «Молодая или старая?»

К.А.: «Ей около 30-40 лет или около 40-50 лет».

Д: «Понятно. Хорошо! Ты молодец, что заметила и позвонила. Информация передана скорой помощи, они приедут и осмотрят эту женщину. Спасибо тебе! Ты умница!»

Разъяснительные работы принесли свои плоды

Именно так выглядел телефонный разговор между девочкой и диспетчером Центра тревоги в октябре прошлого года.

Звонившей оказалась десятилетняя Каролийне Аас, которая учится в третьем классе Пайдеской основной школы имени Хиллара Ханссоо. Она не смогла просто так пройти мимо женщины, которую рвало.

Каролийне шла от подруги в сторону центра города, когда заметила на улице Айявилья на скамейке женщину. «Я не осмелилась остаться на месте, отошла чуть в сторону и позвонила на номер 112, - вспоминает девочка. - Казалось, что дама находится в плохом состоянии».

На тот момент Каролийне было девять лет. Она позвонила и стояла на месте, пока не приехала скорая помощь. Только после того, как медики начали оказывать помощь даме, девочка продолжила свой путь.

Мать Каролийны — Ану Юлевайн говорит, что домашние узнали о случившемся не сразу, а точнее через две недели, когда им позвонили из Центра тревоги и сообщили о хорошем поступке дочери. Их пригласили получить благодарственную грамоту. «Тогда мне рассказали, что дочь сделала, - говорит Ану. - Каролийне не осмелилась сама рассказать, поскольку думала, что сделала что-то неправильно».

Юлевайн говорит, что дома они всегда учат, что в экстренных ситуациях надо звонить матери или отцу, а в случае серьезных инцидентов на номер экстренной помощи 112. «В детском саду и школе учителя тоже проделывают важную работу. Дети наизусть знают номер 112», - уточняет мать.

Это был первый звонок Каролийне на номер 112. «Было немного страшно», - признается она.

«Я думаю, что теперь Каролийне будет еще смелее и будет еще чаще замечать нуждающихся в помощи», - сказала Ану Юлевайн, отметив, что они гордятся поступком своего ребенка, поскольку в это время мимо нуждающейся в помощи просто прошло несколько людей.

Как оказалось, у той дамы было переохлаждение и звонок маленькой девочки мог спасти ее жизнь.

Памятка о звонке на номер 112

  • Первым делом скажите, что случилось, пострадал ли кто-то и нуждается ли в помощи.
  • Скажите как можно точнее адрес или опишите свое местонахождение.
  • Слушайте указания диспетчера, его задача — помочь вам. Отвечайте на вопросы — они нужды для того, чтобы правильно оценить ситуацию и дать спасателям, полицейским и медикам скорой помощи как можно больше дополнительной информации.
  • Прекращайте звонок только тогда, когда вся информация передана и диспетчер разрешит.
  • Если в опасности чья-то жизнь или имущество, помощь отправляется уже во время звонка. Из-за дополнительных вопросов помощь не задерживается — она уже в пути.
  • Если ситуация изменится, дайте об этом знать.
  • Не занимайте линию, чтобы при необходимости вам можно было перезвонить.

В 2019 году Центр тревоги ответил на 957 668 звонков по номеру вызова экстренной помощи 112, общая продолжительность которых составила более 30 000 часов. В 395 198 случаях на помощь высылали полицию, спасателей или скорую помощь. Погодные условия существенно влияют на потребность людей в помощи и поэтому сравнительно прохладное лето было более спокойным в том, что касалось звонков и требовавших реакции инцидентов. В то же время, штормы, бушевавшие в Эстонии в октябре и декабре, вдвое подняли суточное число звонков — в сутки в Центр тревоги поступало более 4000 звонков.

Распределение потребности в помощи связано с плотностью населения. Так, почти половина (46 процентов) звонков по номеру 112 поступает из Таллинна и Харьюмаа. В Центр тревоги обращаются за помощью по медицинским вопросам, эти вызовы составляют 62 процента всех вызовов. 32 процента касаются полиции, а реакция спасателей требуется в шести процентах случаев.

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