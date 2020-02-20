Не прошла мимо: один звонок девятилетней девочки спас жизнь человека

Звонок на номер 112.

Диспетчер: «Центр тревоги, здравствуйте!»

Звонящая Каролийне Аас: «Здравствуйте...Здесь одна женщина. Сидит на скамейке и ее тошнит».

Д: «Сидит, наклонившись вперед?»

К.А.: «Ага».

Д.: «Я задам еще немного вопросов. Ты — ее ребенок?»

К.А.: «Нет. Я проходила мимо этой женщины и заметила ее».

Д.: «Еще вопрос. Ты видишь рвоту? Там есть кровь?»

К.А.: «Она белая».

Д: «Белая рвота...Эта женщина может двигаться или у нее нет сил подняться со скамейки?»

К.А.: «Я не знаю...Она будто шатается. Она пьяна».

Д: «А у нее есть видимые повреждения?»

К.А.: «Нет».

Д: «Спрошу еще. Как она выглядит? Что на ней надето?»

К.А.: «Она полностью в черном. Куртка и брюки».

Д.: «Сколько лет этой женщине может быть?»

К.А.: «Взрослая».

Д: «Молодая или старая?»

К.А.: «Ей около 30-40 лет или около 40-50 лет».

Д: «Понятно. Хорошо! Ты молодец, что заметила и позвонила. Информация передана скорой помощи, они приедут и осмотрят эту женщину. Спасибо тебе! Ты умница!»

Разъяснительные работы принесли свои плоды

Именно так выглядел телефонный разговор между девочкой и диспетчером Центра тревоги в октябре прошлого года.

Звонившей оказалась десятилетняя Каролийне Аас, которая учится в третьем классе Пайдеской основной школы имени Хиллара Ханссоо. Она не смогла просто так пройти мимо женщины, которую рвало.

Каролийне шла от подруги в сторону центра города, когда заметила на улице Айявилья на скамейке женщину. «Я не осмелилась остаться на месте, отошла чуть в сторону и позвонила на номер 112, - вспоминает девочка. - Казалось, что дама находится в плохом состоянии».

На тот момент Каролийне было девять лет. Она позвонила и стояла на месте, пока не приехала скорая помощь. Только после того, как медики начали оказывать помощь даме, девочка продолжила свой путь.

Мать Каролийны — Ану Юлевайн говорит, что домашние узнали о случившемся не сразу, а точнее через две недели, когда им позвонили из Центра тревоги и сообщили о хорошем поступке дочери. Их пригласили получить благодарственную грамоту. «Тогда мне рассказали, что дочь сделала, - говорит Ану. - Каролийне не осмелилась сама рассказать, поскольку думала, что сделала что-то неправильно».

Юлевайн говорит, что дома они всегда учат, что в экстренных ситуациях надо звонить матери или отцу, а в случае серьезных инцидентов на номер экстренной помощи 112. «В детском саду и школе учителя тоже проделывают важную работу. Дети наизусть знают номер 112», - уточняет мать.

Это был первый звонок Каролийне на номер 112. «Было немного страшно», - признается она.