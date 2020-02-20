Не прошла мимо: один звонок девятилетней девочки спас жизнь человека
Прошлой осенью произошла одна история спасения, в результате которой школьница из Пайде получила благодарность и известность на всю Эстонию, пишет Järva Teataja.
Звонок на номер 112.
Диспетчер: «Центр тревоги, здравствуйте!»
Звонящая Каролийне Аас: «Здравствуйте...Здесь одна женщина. Сидит на скамейке и ее тошнит».
Д: «Сидит, наклонившись вперед?»
К.А.: «Ага».
Д.: «Я задам еще немного вопросов. Ты — ее ребенок?»
К.А.: «Нет. Я проходила мимо этой женщины и заметила ее».
Д.: «Еще вопрос. Ты видишь рвоту? Там есть кровь?»
К.А.: «Она белая».
Д: «Белая рвота...Эта женщина может двигаться или у нее нет сил подняться со скамейки?»
К.А.: «Я не знаю...Она будто шатается. Она пьяна».
Д: «А у нее есть видимые повреждения?»
К.А.: «Нет».
Д: «Спрошу еще. Как она выглядит? Что на ней надето?»
К.А.: «Она полностью в черном. Куртка и брюки».
Д.: «Сколько лет этой женщине может быть?»
К.А.: «Взрослая».
Д: «Молодая или старая?»
К.А.: «Ей около 30-40 лет или около 40-50 лет».
Д: «Понятно. Хорошо! Ты молодец, что заметила и позвонила. Информация передана скорой помощи, они приедут и осмотрят эту женщину. Спасибо тебе! Ты умница!»
Разъяснительные работы принесли свои плоды
Именно так выглядел телефонный разговор между девочкой и диспетчером Центра тревоги в октябре прошлого года.
Звонившей оказалась десятилетняя Каролийне Аас, которая учится в третьем классе Пайдеской основной школы имени Хиллара Ханссоо. Она не смогла просто так пройти мимо женщины, которую рвало.
Каролийне шла от подруги в сторону центра города, когда заметила на улице Айявилья на скамейке женщину. «Я не осмелилась остаться на месте, отошла чуть в сторону и позвонила на номер 112, - вспоминает девочка. - Казалось, что дама находится в плохом состоянии».
На тот момент Каролийне было девять лет. Она позвонила и стояла на месте, пока не приехала скорая помощь. Только после того, как медики начали оказывать помощь даме, девочка продолжила свой путь.
Мать Каролийны — Ану Юлевайн говорит, что домашние узнали о случившемся не сразу, а точнее через две недели, когда им позвонили из Центра тревоги и сообщили о хорошем поступке дочери. Их пригласили получить благодарственную грамоту. «Тогда мне рассказали, что дочь сделала, - говорит Ану. - Каролийне не осмелилась сама рассказать, поскольку думала, что сделала что-то неправильно».
Юлевайн говорит, что дома они всегда учат, что в экстренных ситуациях надо звонить матери или отцу, а в случае серьезных инцидентов на номер экстренной помощи 112. «В детском саду и школе учителя тоже проделывают важную работу. Дети наизусть знают номер 112», - уточняет мать.
Это был первый звонок Каролийне на номер 112. «Было немного страшно», - признается она.
«Я думаю, что теперь Каролийне будет еще смелее и будет еще чаще замечать нуждающихся в помощи», - сказала Ану Юлевайн, отметив, что они гордятся поступком своего ребенка, поскольку в это время мимо нуждающейся в помощи просто прошло несколько людей.
Как оказалось, у той дамы было переохлаждение и звонок маленькой девочки мог спасти ее жизнь.
Памятка о звонке на номер 112
- Первым делом скажите, что случилось, пострадал ли кто-то и нуждается ли в помощи.
- Скажите как можно точнее адрес или опишите свое местонахождение.
- Слушайте указания диспетчера, его задача — помочь вам. Отвечайте на вопросы — они нужды для того, чтобы правильно оценить ситуацию и дать спасателям, полицейским и медикам скорой помощи как можно больше дополнительной информации.
- Прекращайте звонок только тогда, когда вся информация передана и диспетчер разрешит.
- Если в опасности чья-то жизнь или имущество, помощь отправляется уже во время звонка. Из-за дополнительных вопросов помощь не задерживается — она уже в пути.
- Если ситуация изменится, дайте об этом знать.
- Не занимайте линию, чтобы при необходимости вам можно было перезвонить.
В 2019 году Центр тревоги ответил на 957 668 звонков по номеру вызова экстренной помощи 112, общая продолжительность которых составила более 30 000 часов. В 395 198 случаях на помощь высылали полицию, спасателей или скорую помощь. Погодные условия существенно влияют на потребность людей в помощи и поэтому сравнительно прохладное лето было более спокойным в том, что касалось звонков и требовавших реакции инцидентов. В то же время, штормы, бушевавшие в Эстонии в октябре и декабре, вдвое подняли суточное число звонков — в сутки в Центр тревоги поступало более 4000 звонков.
Распределение потребности в помощи связано с плотностью населения. Так, почти половина (46 процентов) звонков по номеру 112 поступает из Таллинна и Харьюмаа. В Центр тревоги обращаются за помощью по медицинским вопросам, эти вызовы составляют 62 процента всех вызовов. 32 процента касаются полиции, а реакция спасателей требуется в шести процентах случаев.