Центристы: вотум недоверия вице-мэру Бетине Бешкиной несправедлив

В ситуации, когда у местных самоуправлений по всей Эстонии остались неиспользованные в течение последних лет двух средства, выделенные государством на поддержку оставшихся без родительской опеки детей, нельзя сваливать ответственность исключительно на Таллинн, а уж тем более – на вице-мэра Бетину Бешкину, заявила председатель комиссии по социальным делам Таллиннского горсобрания Мерике Мартинсон, прежде долгое время занимавшая пост вице-мэра и курировавшая социальную сферу, сообщила в четверг BNS пресс-служба Центристской партии.
«Вотум недоверия вице-мэру не является справедливым. Хочу подчеркнуть, что деньги были использованы по назначению и нуждающимся была оказана помощь. Оставшаяся часть суммы не была использована в каких-либо других целях. Таллинн разработает более детальную схему выделения пособий нуждающимся», - сказала Мартинсон.
По словам председателя парламентской комиссии по социальным делам Тыниса Мельдера, в прошлом также занимавшего пост вице-мэра по социальным вопросам, чтобы улучшить работу системы социальной помощи, необходимо пересмотреть порядок выделения пособий. «Важно разработать решение, в результате которого помощь будут получать именно те, кто более всего в ней нуждается», - сказал Мельдер.
«Таллинн многое сделал в социальной сфере, и уж точно не входит ни в чьи планы забирать неиспользованные средства. Я уверен, что уже на следующей неделе на встрече с министром социальных дел мы совместно найдем подходящее решение», - сказал Мельдер.