Центристы: вотум недоверия вице-мэру Бетине Бешкиной несправедлив

«Вотум недоверия вице-мэру не является справедливым. Хочу подчеркнуть, что деньги были использованы по назначению и нуждающимся была оказана помощь. Оставшаяся часть суммы не была использована в каких-либо других целях. Таллинн разработает более детальную схему выделения пособий нуждающимся», - сказала Мартинсон.

По словам председателя парламентской комиссии по социальным делам Тыниса Мельдера, в прошлом также занимавшего пост вице-мэра по социальным вопросам, чтобы улучшить работу системы социальной помощи, необходимо пересмотреть порядок выделения пособий. «Важно разработать решение, в результате которого помощь будут получать именно те, кто более всего в ней нуждается», - сказал Мельдер.