Фото ⟩ Водителям на заметку: в Финляндии с лета появится около 50 новых дорожных знаков

Также поменяется внешний облик ряда уже существующих знаков, а кроме того, несколько другой будет дорожная разметка. Об этом сообщило транспортное агентство страны Trafi.

Новые дорожные знаки Финляндии ФОТО: Traficom.fi

Так, к примеру, человечков на знаках сделают бесполыми, чтобы пиктограммы легче считывались водителями. Другими будут стрелки и символы.

Новые дорожные знаки Финляндии ФОТО: Traficom.fi

Среди новых обозначений появятся, в частности, «Осторожно, косуля», «Слияние полос», «Запрет на движение пешеходов, велосипедов и мопедов» и «Велополоса».

Новые дорожные знаки Финляндии ФОТО: Traficom.fi

Что касается дорожной разметки, то, в частности, замыкающие линии из жёлтых превратятся в белые к 31 мая 2023-го. Пока Финляндия остаётся единственной в Евросоюзе страной, которая применяет для этого обозначения жёлтую краску.

Уберут также c дороги крайне редко используемый знак с гружённым брёвнами трактором.

Этот знак будет упразднен ФОТО: Traficom.fi