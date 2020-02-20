Фото ⟩ Водителям на заметку: в Финляндии с лета появится около 50 новых дорожных знаков

Оповещать водителей в Финляндии c этого лета будут немного иначе: 1 июня 2020 года вступает в силу новый Закон о дорожном движении, благодаря которому появится около пятидесяти новых дорожных знаков, пишет Фонтанка.ру.
Также поменяется внешний облик ряда уже существующих знаков, а кроме того, несколько другой будет дорожная разметка. Об этом сообщило транспортное агентство страны Trafi.
Так, к примеру, человечков на знаках сделают бесполыми, чтобы пиктограммы легче считывались водителями. Другими будут стрелки и символы.
Среди новых обозначений появятся, в частности, «Осторожно, косуля», «Слияние полос», «Запрет на движение пешеходов, велосипедов и мопедов» и «Велополоса».
Что касается дорожной разметки, то, в частности, замыкающие линии из жёлтых превратятся в белые к 31 мая 2023-го. Пока Финляндия остаётся единственной в Евросоюзе страной, которая применяет для этого обозначения жёлтую краску.
Уберут также c дороги крайне редко используемый знак с гружённым брёвнами трактором.
Переходный период составит десять лет. Это означает, что на дорогах Финляднии старые знаки могут встречаться до 2030 года.