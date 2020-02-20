Галерея ⟩ Ми-ми-ми: стильная коллекция обоев для детской

Если вы хотите создать сказку для своего ребенка, стоит обратить внимание на приглушенные и таинственные тона и принты, как например в новой коллекции Newbie от известного шведского производителя Boras Tapeter. Дизайнеры использовали классические детские мотивы: заколдованный лес, путешествия, обитатели морского дна, растения, но сделали это в изящной и уютной манере. Такие интерьеры получаются очень атмосферными и будут прививать вашему малышу хороший вкус с самого раннего возраста!