Чт, 20.02.2020
Интересно, способны ли мы найти и делать что-то, что у нас, стран Евросоюза, выходило бы лучше, чем у Китая и Америки? Кейт Пентус-Розиманнус

Галерея ⟩ Ми-ми-ми: стильная коллекция обоев для детской

Цветовая гамма детской, вопреки популярному мнению, не обязательно должна состоять из исключительно ярких и насыщенных оттенков, размышляет блог Pufik. 

Если вы хотите создать сказку для своего ребенка, стоит обратить внимание на приглушенные и таинственные тона и принты, как например в новой коллекции Newbie от известного шведского производителя Boras Tapeter. Дизайнеры использовали классические детские мотивы: заколдованный лес, путешествия, обитатели морского дна, растения, но сделали это в изящной и уютной манере. Такие интерьеры получаются очень атмосферными и будут прививать вашему малышу хороший вкус с самого раннего возраста!

Смотрите галерею!

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