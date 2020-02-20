Чт, 20.02.2020
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  • Пограничники предупреждают: на эстонско-российской границе ожидаются большие очереди

Пограничники предупреждают: на эстонско-российской границе ожидаются большие очереди

В очереди на границе в Нарве всегда много автомобилей с российскими номерами. Синий вагончик позади очереди - это пункт Tax Free, где россияне могу получить возврат налога с оборота на свои покупки в Эстонии.

ФОТО: Николай Андреев

В предстоящие выходные и праздничные дни традиционно возрастет число туристов и транспортных средств, пересекающих эстонско-российскую границу.

В России 23 февраля празднуют День защитника отечества, а поскольку в этом году он выпадает на воскресенье, то понедельник, 24 февраля в РФ объявлен выходным днем.

В Эстонии 24 февраля также государственный праздник и выходной день, поскольку отмечается День независимости.

Как сообщили порталу 47news в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, пассажиропоток в это время будет превышать проектную пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза, а в пиковые часы до трех раз.

В этот период органы пограничного контроля несут службу в усиленном режиме. Для этих целей будут открыты все полосы для движения, выставлены дополнительные наряды и будет осуществляться реверсивное движение транспортных средств.

Пиковая нагрузка на погранпункте Нарва-Ивангород ожидается:

  • по въезду в РФ: 21 февраля с 16:00 до 22:00
  • по выезду из РФ: 24 февраля с 15:00 до 22:00
  • 22 февраля с 09:00 до 14:00.

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