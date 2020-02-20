Пограничники предупреждают: на эстонско-российской границе ожидаются большие очереди

В России 23 февраля празднуют День защитника отечества, а поскольку в этом году он выпадает на воскресенье, то понедельник, 24 февраля в РФ объявлен выходным днем.

В Эстонии 24 февраля также государственный праздник и выходной день, поскольку отмечается День независимости.

Как сообщили порталу 47news в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, пассажиропоток в это время будет превышать проектную пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза, а в пиковые часы до трех раз.

В этот период органы пограничного контроля несут службу в усиленном режиме. Для этих целей будут открыты все полосы для движения, выставлены дополнительные наряды и будет осуществляться реверсивное движение транспортных средств.

Пиковая нагрузка на погранпункте Нарва-Ивангород ожидается: