Пограничники предупреждают: на эстонско-российской границе ожидаются большие очереди

В предстоящие выходные и праздничные дни традиционно возрастет число туристов и транспортных средств, пересекающих эстонско-российскую границу.
В России 23 февраля празднуют День защитника отечества, а поскольку в этом году он выпадает на воскресенье, то понедельник, 24 февраля в РФ объявлен выходным днем.
В Эстонии 24 февраля также государственный праздник и выходной день, поскольку отмечается День независимости.
Как сообщили порталу 47news в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, пассажиропоток в это время будет превышать проектную пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза, а в пиковые часы до трех раз.
В этот период органы пограничного контроля несут службу в усиленном режиме. Для этих целей будут открыты все полосы для движения, выставлены дополнительные наряды и будет осуществляться реверсивное движение транспортных средств.
Пиковая нагрузка на погранпункте Нарва-Ивангород ожидается:
- по въезду в РФ: 21 февраля с 16:00 до 22:00
- по выезду из РФ: 24 февраля с 15:00 до 22:00
- 22 февраля с 09:00 до 14:00.