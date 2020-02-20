Игорь Грязин сдал диаконический экзамен и станет викарием

«Соответствует действительности», - ответил Грязин на вопрос ERR об окончании, добавив, что продолжит работать преподавателем в Таллиннском университете.

«Мне предложили место викария, т.е. я буду привязан к конкретному пробству. И поскольку викарий является заместителем, когда пастора нет, он связан не с одним конкретным приходом, а со всем пробством», - пояснил Грязин.