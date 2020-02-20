Чт, 20.02.2020
Интересно, способны ли мы найти и делать что-то, что у нас, стран Евросоюза, выходило бы лучше, чем у Китая и Америки? Кейт Пентус-Розиманнус
2

Игорь Грязин сдал диаконический экзамен и станет викарием

Игорь Грязин.

ФОТО: Arvo Meeks

Правовед и бывший политик Игорь Грязин сдал на этой неделе диаконический экзамен, завершив тем самым свое обучение в Эстонской Евангелической Лютеранской Церкви и приступает к работе в Саареском пробстве.

«Соответствует действительности», - ответил Грязин на вопрос ERR об окончании, добавив, что продолжит работать преподавателем в Таллиннском университете.

«Мне предложили место викария, т.е. я буду привязан к конкретному пробству. И поскольку викарий является заместителем, когда пастора нет, он связан не с одним конкретным приходом, а со всем пробством», - пояснил Грязин.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ