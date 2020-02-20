Эстонский фанерный завод принес финским собственникам миллионы евро убытков

Завод Metsä Wood Eesti начал производство в апреле 2018 года, тогда было запущено 17 производственных линий. Во второй половине года работа шла уже в три смены. Зарплату на зводе получали более 100 работников.

Оборот фанерного завода в позапрошлом году достиг 7 миллионов евро. Товары в основном продавались на рынок Центральной Европы, а также в США и Азию. Объем производства превысил 10 000 кубометров.

Несмотря на успешный экспорт, связанные с запуском затраты превышали доходы. Деньги были потрачены не только на закупку сырья, но и на энергию, логистику и рабочую силу. Директор завода Каарел Тали также подтвердил изданию Postimees, что за убытками стоят единовременные высокие затраты, связанные с запуском завода.

На вопрос о том, был ли 2019 год лучше, Тали ответил, что финансовые результаты будут объявлены к 30 июня этого года. Тем не менее, ранее Тали говориа в интервью, что сегодня в лесной промышленности нелегко всем, поскольку спрос на пиломатериалы в последнее время значительно снизился.

«Понятно, что продолжаться по-старому дальше не может. Прежние конкурентные преимущества, такие как низкая стоимость рабочей силы и дешевое сырье, больше не работают. Российское производство с его низкой ценой и большими объемами дышит на ладан. На расходной базе еврозоны нужно придумывать что-то более инновационное. Но есть компании, которые нашли свое направление и по-прежнему работают очень прибыльно», - отметил он.