Чт, 20.02.2020
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Александр Большунов с большим отрывом выиграл масс-старт «Ски Тура»

Александр Большунов.

ФОТО: ANDERS WIKLUND/AFP

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 34 км свободным стилем в рамках многодневной гонки "Ски Тур", проходящей в рамках розыгрыша Кубка мира в окрестностях норвежского Мерокера, передает NEWSru.

Он почти на минуту опередил ближайшего конкурента и возглавил общий зачет турнира.

Победитель преодолел дистанцию, сокращенную на 4 км из-за сильного ветра, за 1 час 19 минут 34,9 секунды. По ходу гонки Александр сломал палку, но партнер по команде Денис Спицов отдал ему свою.

Второе место занял главный соперник Большунова в Кубке мира - норвежец Йоханнес Клебо (+51,7), третьим стал его соотечественник Эмиль Иверсен (+51,8).

Следом за Большуновым плотной группой с почти минутным отставанием финишировала целая четверка норвежцев.

Россиянин Андрей Мельниченко стал 10-м (+57,6), Евгений Белов - 13-м (+1.33,8), Иван Якимушкин - 15-м (+1.44,4), Денис Спицов - 17-м (1.47,6), Артем Мальцев - 27-м (+3.23,8), Андрей Ларков - 36-м (+3.45,7), Глеб Ретивых - 60-м (+6.17,3).

Ранее в четверг в аналогичной женской дисциплине первенствовала норвежка Тереза Йохауг. В субботу в рамках "Ски Тур" пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин.

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