Александр Большунов с большим отрывом выиграл масс-старт «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 34 км свободным стилем в рамках многодневной гонки "Ски Тур", проходящей в рамках розыгрыша Кубка мира в окрестностях норвежского Мерокера, передает NEWSru.
Он почти на минуту опередил ближайшего конкурента и возглавил общий зачет турнира.
Победитель преодолел дистанцию, сокращенную на 4 км из-за сильного ветра, за 1 час 19 минут 34,9 секунды. По ходу гонки Александр сломал палку, но партнер по команде Денис Спицов отдал ему свою.
Второе место занял главный соперник Большунова в Кубке мира - норвежец Йоханнес Клебо (+51,7), третьим стал его соотечественник Эмиль Иверсен (+51,8).
Следом за Большуновым плотной группой с почти минутным отставанием финишировала целая четверка норвежцев.
🇷🇺🇳🇴🇳🇴 Der Russe Alexander Bolshunov verhindert einen möglichen norwegischen Vierfachtriumph beim 34-km-Langlauf-Rennen in Meråker. https://t.co/ve64aI206q#Langlauf #SkiTour2020 #fiscrosscountry pic.twitter.com/tNEBKeXvX7— Sportschau (@sportschau) February 20, 2020
Россиянин Андрей Мельниченко стал 10-м (+57,6), Евгений Белов - 13-м (+1.33,8), Иван Якимушкин - 15-м (+1.44,4), Денис Спицов - 17-м (1.47,6), Артем Мальцев - 27-м (+3.23,8), Андрей Ларков - 36-м (+3.45,7), Глеб Ретивых - 60-м (+6.17,3).
Ранее в четверг в аналогичной женской дисциплине первенствовала норвежка Тереза Йохауг. В субботу в рамках "Ски Тур" пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин.