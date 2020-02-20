Александр Большунов с большим отрывом выиграл масс-старт «Ски Тура»

Он почти на минуту опередил ближайшего конкурента и возглавил общий зачет турнира.

Победитель преодолел дистанцию, сокращенную на 4 км из-за сильного ветра, за 1 час 19 минут 34,9 секунды. По ходу гонки Александр сломал палку, но партнер по команде Денис Спицов отдал ему свою.

Второе место занял главный соперник Большунова в Кубке мира - норвежец Йоханнес Клебо (+51,7), третьим стал его соотечественник Эмиль Иверсен (+51,8).

Следом за Большуновым плотной группой с почти минутным отставанием финишировала целая четверка норвежцев.

Россиянин Андрей Мельниченко стал 10-м (+57,6), Евгений Белов - 13-м (+1.33,8), Иван Якимушкин - 15-м (+1.44,4), Денис Спицов - 17-м (1.47,6), Артем Мальцев - 27-м (+3.23,8), Андрей Ларков - 36-м (+3.45,7), Глеб Ретивых - 60-м (+6.17,3).