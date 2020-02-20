Bolt готовится к изменению закона: водителей ждет массовая проверка

«Для нас важно ответственно работать в каждом государстве. Мы активно общаемся с Министерством экономики и коммуникации, чтобы выяснить, какая цель изменения закона и как это повлияет на нас. Поскольку изменения закона значительно увеличат количество обязательств Bolt, мы хотим как можно лучше к этому подготовиться», - комментирует руководитель Bolt Eesti Алексей Колесников.