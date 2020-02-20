В ходе ремонта столичной улицы Койду обнаружена историческая находка

«Старые булыжники планируется отсортировать и вновь использовать в ходе реконструкции улицы Койду для оформления пешеходного пространства. Всего под асфальтом было обнаружено 274 м2 булыжников, которые будут вновь использованы. В итоге эта историческая находка станет важной частью улицы Койду. Стоить отметить, что именно местные жители активно выступили с идей использовать булыжники при реконструкции улицы и видно, что сохранение исторического наследия очень важно для жителей Кассисаба и других микрорайонов Кесклинна», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

История находящейся в микрорайоне Кассисаба улицы Койду начинается в XVII-XVIII веках. С этого времени уровень улицы поднялся примерно на один-два метра. Поэтому мостовая, которая была обнаружена почти сразу под асфальтом, относится к более позднему периоду.

Старинная булыжная мостовая. ФОТО: Kesklinna valitsus

«Вероятнее всего булыжная мостовая была выложена в XX веке. Раньше в этом районе второстепенные улицы вымостить булыжниками просто не успели. Это интересная историческая находка, которая очень хорошо сохранилась», - отметил археолог Таллиннского департамента городского планирования Рагнар Нурк.

Начавшаяся в конце прошлого года реконструкция улицы Койду на прошлой неделе дошла до участка между улицами Висмари и Адамсони. Сначала на этом участке был снят асфальт, в результате чего и была сделана историческая находка. Затем началась укладка водопроводных и канализационных труб. В результате работ перекресток улиц Койду и Висмари будет закрыт для автомобильного движения на три недели. В это же время продолжится ремонт и других участков улицы Койду.