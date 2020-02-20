Хельме - послу России: спасение тонувших российских моряков было нашим долгом

«Крушение российского рыболовецкого траулера «Поньгома» с семью членами экипажа на борту было тяжелым происшествием. К счастью, все члены экипажа сумели перебраться на спасательный плотик и всех моряков удалось спасти. Спасательные команды, пограничники Эстонии и Финляндии выполнили свой долг по спасению людей в море — таково основное правило международного права. Мы можем только радоваться тому, что все окончилось без тяжких последствий, - написал Хельме в своем ответном письме. - Искренне надеюсь, что все спасенные рыбаки здоровы и что происшествие не причинило им ущерба. Желаю рыбакам и их семьям всего наилучшего».