Комиссия по социальным делам поддержала предложенные EKRE изменения в плане аптечной реформы

Комиссия решила направить проект закона 139 SE, предложенный партией EKRE, пленарному заседанию с предложением завершить первое чтение. В первом чтении законопроект будет рассмотрен 25 февраля.

Законопроекты, выдвинутые Социал-демократической партией - 127 SE и 141 SE - решением комиссии будут направлены на пленарное заседание 26 февраля. Комиссия предложила отклонить законопроекты в первом чтении.

Подготовленный соцдемами проект закона о внесении изменений в Закон о лекарственных препаратах 127 SE призван позволить больничным аптекам самостоятельно ввозить лекарства в страну. Второй проект от СДПЭ - законопроект 141 SE - направлен на то, чтобы требование относительно собственности провизора считалось выполненным и в том случае, если управляющими владельцами аптеки являются несколько провизоров.

Цель законопроекта 139 SE, предложенного EKRE – внести поправки в Закон о лекарственных препаратах таким образом, чтобы регулирование не ограничивало собственность владельцев аптек.