Хитрая схема сработала: суд оправдал финна, продавшего тысячи литров алкоголя через эстонскую фирму

По версии обвинения, финн уклонился от уплаты налогов на сумму в 1,65 млн евро, импортируя и продавая в Финляндии алкоголь из Эстонии и Латвии. В общей сложности было реализовано свыше 235 тысяч литров алкогольных напитков.

В обвинительном заключении говорится, что мужчина осуществлял продажу алкоголя из Прибалтики в Финляндию, так как он предлагал своим клиентам услуги доставки. Сам обвиняемый считал, что всего лишь продавал алкоголь в Эстонии, а покупатель мог либо сам приехать и забрать купленное, либо воспользоваться услугой доставки.

На сайте Vironviina клиентам сетевого магазина предлагали воспользоваться услугами определенной фирмы по доставке покупок. В соответствии с решением уездного суда, одно только сотрудничество с компанией по доставке товара не является запрещенной дистанционной торговлей алкоголем.

Также в судебном вердикте отмечают, что законы и нормативы, касающиеся данной деятельности, носят неоднозначный характер. У прокуратуры есть 14 дней для обжалования решения.