Галерея ⟩ МИД Эстонии впервые в своей истории вручил кресты за заслуги

Об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что к высоким наградам в канун Дня независимости страны представлены бывшие и нынешние дипломаты, журналисты, занимающиеся зарубежной тематикой, бывшие министры иностранных дел и общественные деятели, которые внесли выдающийся вклад в укрепление суверенитета Эстонии и продвижение ее интересов в мире.

«Я глубоко благодарен всем тем людям, которые преданно выполняли свою работу во имя того, чтобы укрепить место Эстонии в мире сегодня и в будущем, трудились для того, чтобы обеспечить государственную безопасность страны, поддерживали предприятия Эстонии на экспортных рынках и достойно представляли нашу страну в мире», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Он подчеркнул, что на таких людях держится государственность Эстонии.