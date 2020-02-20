Галерея ⟩ МИД Эстонии впервые в своей истории вручил кресты за заслуги

Министерство иностранных дел Эстонии в четверг впервые в своей истории вручило 34 государственных награды — кресты за заслуги.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что к высоким наградам в канун Дня независимости страны представлены бывшие и нынешние дипломаты, журналисты, занимающиеся зарубежной тематикой, бывшие министры иностранных дел и общественные деятели, которые внесли выдающийся вклад в укрепление суверенитета Эстонии и продвижение ее интересов в мире.
«Я глубоко благодарен всем тем людям, которые преданно выполняли свою работу во имя того, чтобы укрепить место Эстонии в мире сегодня и в будущем, трудились для того, чтобы обеспечить государственную безопасность страны, поддерживали предприятия Эстонии на экспортных рынках и достойно представляли нашу страну в мире», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Он подчеркнул, что на таких людях держится государственность Эстонии.
Высоких наград удостоены 34 человека, жители Эстонии и других стран. В число кавалеров Креста за заслуги в 2020 году вошли:
Алар Стрейманн
Андрес Пыдер
Арнольд Альясте
Арво Валтон
Клайд Кулль
Деа Ханнуст
Энн Ээсмаа
Энн Кунила
Эркки Баховски
Хандо Руннель
Ханс Х. Луйк
Индрек Лауль
Иван Макаров
Яна Ванамельдер
Йеник Радон
Юри Луйк
Юри Трей
Кая Таэль
Кармо Тюйр
Катрин Саарсалу
Малль Мяльберг
Мари Анн Келам
Марье Масса
Март Мери
Михкель Мутть
Филипп Журдан
Рауль Мялк
Сонни Ашвани
Сулев Каннике
Свен Юргенсон
Свен Сакков
Тийт Пыдер
Тоомас Луман
Урмас Паэт