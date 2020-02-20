Читать всем: на два дня в Таллинне изменится маршрут общественного транспорта

24 февраля 2020 года с 12 до 13.30 будет прервано трамвайное сообщение на всех маршрутах.

Трамваи не будут отправляться с конечных остановок в периоды:

* Номер 1 из Копли 11.13-12.57 и Кадриорга 11.41-13.26

* Номер 2 из Копли 11.30-13.12 от Суур-Паала 11.29-13.10

* Номер 3 из Тонди 11.16-13.20 и Кадриорга 11.37-13.31

* Номер 4 из Тонди 11.21-13.05 и аэропорта 11.23-13.04

24 февраля 2020 г. с 8:00 до 16:00 маршруты будут перенаправлены следующим образом:

Троллейбусы 1 линии к Балтийскому вокзалу и линии номер 3 будут разворачиваться в сторону Мустамяэ на перекрестке улиц Эндла и Суур-Америка;

Автобусы линий номер 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 в сторону центра города направятся по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония, (дополнительные остановки: временная остановка на улице Эндла перед перекрестком с Суур-Америка, «Космос», «Вабадузе вяльяк»), по направлению из города – б. Эстония, Театральная площадь, ул. Лембиту, Лийвалайа, Суур-Америка, Луйзе (дополнительные остановки «Эстония» и «Кескхайгла»);

Автобусы линий номер 21 и 21B в направлении Балтийского вокзала направятся через улицы Эндла и Суур-Америка, Луйзе, Техника, Палдиское шос., Тоомпуйестеэ, Раннамяэ, Балтийский вокзал (Дополнительные остановки: «Койду», «Техника»), а в сторону Какумяэ через Тоомпуйестеэ, Техника и Эндла (дополнительные остановки: «Кельмикюла», «Техника», «Эндла»);

Автобусы линии номер 40 в сторону города направятся через Палдиское шоссе, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ, Суур-Раннавярав, Ахтри, Хобуяама («отель «Таллинн», «Балтийский вокзал», «Горхолл», «Ахтри», конечная – платформа Хобуяама при въезде для автобусов), в направлении из города – автобусный терминал Виру, Нарвское шоссе, улицы Лайкмаа, Гонсиори, Рауа, Пронкси, Йыэ, Ахтри, б. Мере, б. Пыхья, Сууртюки, Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, Техника (дополнительные остановки «Сиймеони», «Горхолл», «Балти яам»);

Автобусные линии номер 41 и 41B в направлении Балтийского вокзала направятся через Палдиское шос., Тоомпуйестеэ, Техника и Палдиское шоссе.

24 февраля с 12 до 13:30 объезд будет совершаться:

На автобусной линии номер 3 в направлении Рандла – через Нарвское шоссе, улицы Хобуяама, Ахтри, б. Мере (дополнительная остановка «Сиймеони»), в направлении Веэренни – через б. Мере, улицы Ахтри, Хобуяама и Лайкмаа (дополнительная остановка «Ахтри»);

На автобусной линии номер 5 в направлении Метсакооли маршрут пройдет по Пярнускому шос., б. Эстония, улицам Гонсиори и Лайкмаа, Нарвскому шос. (дополнительные остановки «Вабадузе вяльяк», «Эстония», «Лайкмаа»); в направлении Мяннику объезд пойдет по Нарвскому шос., улицам Рейманни, Гонсиори, б. Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту, Лийвалайа, Пярнускому шос. (дополнительные остановки «Кивисилла», «Эстония», «Кескхайгла»).

Автобусы маршрутов 18 и 18А из центра города отправятся через автобусный терминал Виру на Нарвском шос., ул. Лайкмаа, б. Эстония, Театральную площадь, улицы Лембиту, Лийвалайа, Пярнуское шос. (дополнительные остановки «Эстония», «Кескхайгла»).

Линия номер 20 по направлению из центра города пройдет по улицам Лоотси, Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, б. Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту и Лийвалайа, Пярнускому шос. (дополнительные остановки «Сиймеони», «Ахтри», «Лайкмаа» (остановка автобуса номер 2), «Эстония», «Кескхайгла»).

Автобусы маршрута номер 20А по направлению из центра города отправятся в объезд через автобусный терминал Виру по Нарвскому шос., ул. Лайкмаа, б. Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту и Лийвалайа и Пярнускому шоссе (дополнительные остановки «Эстония», «Кескхайгла»).

Маршрут номер 36 будет перенаправлен по направлению в центр города по Пярнускому шос., б. Эстония, Театральной площади (дополнительные остановки «Вабадузе вяльяк», конечная остановка «Эстония» - там же, где останавливаются автобусы маршрутов 3, 15, 16, 17). В направлении Вяйке-Ыйсмяэ автобусы пойдут по Театральной площади, улицам Лембиту и Лийвалая, Пярнускому шоссе (дополнительная остановка «Кескхайгла»).

Маршурт линии номер 73 по направлению Теэстузе пройдет по Пярнускому шоссе, б. Эстония, улицам Лайкмаа, Хобуяама, Ахтри, б. Мере (дополнительные остановки «Вабадузе вяльяк», «Эстония», «Лайкмаа», «Сиймеони»); по направлению Веэренни по б. Пыхья, улицам Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, б. Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту, Лийвалайа и Веэренни (дополнительные остановки «Ахтри», «Лайкмаа» - вместе с автобусами маршрута 2, «Эстония», «Кескхайгла»).

23 февраля с 19 до 23:59 и 24 февраля с 8 до 16:00 на троллейбусных линиях номер 1 и 3, автобусных линиях номер 3, 5, 16, 17, 17A, 18, 18A 21, 21B, 23, 24, 24A, 40, 41, 41B, 42 и 73 будет действовать свободный график движения.

23 февраля с 21 до 24 часов на всех трамвайных линиях будут задержки продолжительностью до 30 минут, а также будет действовать свободный график движения.