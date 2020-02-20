Читать всем: на два дня в Таллинне изменится маршрут общественного транспорта

В связи с празднованием 102-й годовщины Эстонской Республики и проведением генеральной репетиции парада Сил обороны, в графике движении многих маршрутов таллиннского общественного транспорта произойдут изменения.
23 февраля 2020 года с 19 часов до 23.59 будут перенаправлены следующие маршруты:
- Троллейбусы линии номер 1 к Балтийскому вокзалу и линии номер 3 будут разворачиваться в сторону Мустамяэ на перекрестке улиц Эндла и Суур-Америка;
- Линии номер 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 по направлению в центр города пойдут в объезд по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнуcкому шоссе, бульвару Эстония (дополнительные временные остановки на улице Эндла перед перекрестком в улицей Суур-Америка, а также «Космос», «Вабадузе вяльяк»), по направлению из центра города по бульвару Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту, Лийвалайа, Суур-Америка, Луйзе (дополнительные временные остановки «Эстония», «Кескхайгла»).
- Линии 21 и 21B по направлению к Балтийскому вокзалу совершат объезд по улицам Эндла и Суур-Америка, Луйзе, Техника, Палдискому шоссе, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ и к Балтийскому вокзалу (дополнительные остановки «Койду» и «Техника»); в направлении Какумяэ объезд пойдет по Тоомпуйестеэ, улицам Техника и Эндла (дополнительные остановки «Кельмикюла», «Техника», «Эндла»).
- Линия номер 40 пойдет в направлении центра города по Палдискому шоссе, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ, Суур-Раннавярав, Ахтри, Хобуяама (дополнительные остановки «отель «Таллинн», «Балтийский вокзал», «Горхолл», «Ахтри», конечная – платформа Хобуяама при въезде для автобусов). По направлению из центра города маршрут пройдет через автобусный терминал по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа, Гонсиори, Рауа, Пронкси, Йыэ, Ахтри, бульварам Мере и Пыхья, ул. Сууртюки, Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, Техника (дополнительные остановки «Сиймеони», «Горхолл», «Балтийский вокзал»).
- Линии номер 41 и 41B по направлению к Балтийскому вокзалу пойдут в объезд по Палдискому шоссе, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ и на Балтийский вокзал. В направлении Какумяэ автобусы пойдут по Тоомпуйестеэ, Техника и Палдискому шоссе.
23 февраля 2020 года с 21.00 до 23.59 будут перенаправлены следующие маршруты:
- Автобусы линии номер 3 по направлению Рандла будут пущены по Нарвскому шоссе, улицам Хобуяама и Ахтри, б. Мере (дополнительная остановка «Сиймеони»), по направлению к Веэренни маршрут пройдет по б. Мере, улицам Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа (дополнительная остановка «Ахтри»).
- Линия номер 5 в направлении Метсакооли пройдет по Пярнускому шос., б. Эстония, улицам Гонсиори и Лайкмаа, Нарвскому шос. (дополнительные остановки «Вабадузе вяльяк», «Эстония», «Лайкмаа»); в направлении Мяннику объезд пойдет по Нарвскому шос., улицам Рейманни, Гонсиори, б. Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту, Лийвалайа, Пярнускому шос. (дополнительные остановки «Кивисилла», «Эстония», «Кескхайгла»).
- Автобусы маршрутов 18 и 18А из центра города отправятся через автобусный терминал Виру на Нарвском шос., ул. Лайкмаа, б. Эстония, Театральную площадь, улицы Лембиту, Лийвалайа, Пярнуское шос. (дополнительные остановки «Эстония», «Кескхайгла»).
- Линия номер 20 по направлению из центра города пройдет по улицам Лоотси, Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, б. Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту и Лийвалайа, Пярнускому шос. (дополнительные остановки «Сиймеони», «Ахтри», «Лайкмаа» (остановка автобуса номер 2), «Эстония», «Кескхайгла»).
- Автобусы маршрута номер 20А по направлению из центра города отправятся в объезд через автобусный терминал Виру по Нарвскому шос., ул. Лайкмаа, б. Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту и Лийвалайа и Пярнускому шоссе (дополнительные остановки «Эстония», «Кескхайгла»).
- Маршрут номер 36 будет перенаправлен по направлению в центр города по Пярнускому шос., б. Эстония, Театральной площади (дополнительные остановки «Вабадузе вяльяк», конечная остановка «Эстония» - там же, где останавливаются автобусы маршрутов 3, 15, 16, 17). В направлении Вяйке-Ыйсмяэ автобусы пойдут по Театральной площади, улицам Лембиту и Лийвалайа, Пярнускому шоссе (дополнительная остановка «Кескхайгла»).
- Маршурт линии номер 73 по направлению Теэстузе пройдет по Пярнускому шоссе, б. Эстония, улицам Лайкмаа, Хобуяама, Ахтри, б. Мере (дополнительные остановки «Вабадузе вяльяк», «Эстония», «Лайкмаа», «Сиймеони»); по направлению Веэренни по б. Пыхья, улицам Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, б. Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту, Лийвалайа и Веэренни (дополнительные остановки «Ахтри», «Лайкмаа» - вместе с автобусами маршрута 2, «Эстония», «Кескхайгла»).
24 февраля 2020 года с 12 до 13.30 будет прервано трамвайное сообщение на всех маршрутах.
Трамваи не будут отправляться с конечных остановок в периоды:
* Номер 1 из Копли 11.13-12.57 и Кадриорга 11.41-13.26
* Номер 2 из Копли 11.30-13.12 от Суур-Паала 11.29-13.10
* Номер 3 из Тонди 11.16-13.20 и Кадриорга 11.37-13.31
* Номер 4 из Тонди 11.21-13.05 и аэропорта 11.23-13.04
24 февраля 2020 г. с 8:00 до 16:00 маршруты будут перенаправлены следующим образом:
- Троллейбусы 1 линии к Балтийскому вокзалу и линии номер 3 будут разворачиваться в сторону Мустамяэ на перекрестке улиц Эндла и Суур-Америка;
- Автобусы линий номер 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 в сторону центра города направятся по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония, (дополнительные остановки: временная остановка на улице Эндла перед перекрестком с Суур-Америка, «Космос», «Вабадузе вяльяк»), по направлению из города – б. Эстония, Театральная площадь, ул. Лембиту, Лийвалайа, Суур-Америка, Луйзе (дополнительные остановки «Эстония» и «Кескхайгла»);
- Автобусы линий номер 21 и 21B в направлении Балтийского вокзала направятся через улицы Эндла и Суур-Америка, Луйзе, Техника, Палдиское шос., Тоомпуйестеэ, Раннамяэ, Балтийский вокзал (Дополнительные остановки: «Койду», «Техника»), а в сторону Какумяэ через Тоомпуйестеэ, Техника и Эндла (дополнительные остановки: «Кельмикюла», «Техника», «Эндла»);
- Автобусы линии номер 40 в сторону города направятся через Палдиское шоссе, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ, Суур-Раннавярав, Ахтри, Хобуяама («отель «Таллинн», «Балтийский вокзал», «Горхолл», «Ахтри», конечная – платформа Хобуяама при въезде для автобусов), в направлении из города – автобусный терминал Виру, Нарвское шоссе, улицы Лайкмаа, Гонсиори, Рауа, Пронкси, Йыэ, Ахтри, б. Мере, б. Пыхья, Сууртюки, Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, Техника (дополнительные остановки «Сиймеони», «Горхолл», «Балти яам»);
- Автобусные линии номер 41 и 41B в направлении Балтийского вокзала направятся через Палдиское шос., Тоомпуйестеэ, Техника и Палдиское шоссе.
24 февраля с 12 до 13:30 объезд будет совершаться:
- На автобусной линии номер 3 в направлении Рандла – через Нарвское шоссе, улицы Хобуяама, Ахтри, б. Мере (дополнительная остановка «Сиймеони»), в направлении Веэренни – через б. Мере, улицы Ахтри, Хобуяама и Лайкмаа (дополнительная остановка «Ахтри»);
- На автобусной линии номер 5 в направлении Метсакооли маршрут пройдет по Пярнускому шос., б. Эстония, улицам Гонсиори и Лайкмаа, Нарвскому шос. (дополнительные остановки «Вабадузе вяльяк», «Эстония», «Лайкмаа»); в направлении Мяннику объезд пойдет по Нарвскому шос., улицам Рейманни, Гонсиори, б. Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту, Лийвалайа, Пярнускому шос. (дополнительные остановки «Кивисилла», «Эстония», «Кескхайгла»).
- Автобусы маршрутов 18 и 18А из центра города отправятся через автобусный терминал Виру на Нарвском шос., ул. Лайкмаа, б. Эстония, Театральную площадь, улицы Лембиту, Лийвалайа, Пярнуское шос. (дополнительные остановки «Эстония», «Кескхайгла»).
- Линия номер 20 по направлению из центра города пройдет по улицам Лоотси, Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, б. Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту и Лийвалайа, Пярнускому шос. (дополнительные остановки «Сиймеони», «Ахтри», «Лайкмаа» (остановка автобуса номер 2), «Эстония», «Кескхайгла»).
- Автобусы маршрута номер 20А по направлению из центра города отправятся в объезд через автобусный терминал Виру по Нарвскому шос., ул. Лайкмаа, б. Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту и Лийвалайа и Пярнускому шоссе (дополнительные остановки «Эстония», «Кескхайгла»).
- Маршрут номер 36 будет перенаправлен по направлению в центр города по Пярнускому шос., б. Эстония, Театральной площади (дополнительные остановки «Вабадузе вяльяк», конечная остановка «Эстония» - там же, где останавливаются автобусы маршрутов 3, 15, 16, 17). В направлении Вяйке-Ыйсмяэ автобусы пойдут по Театральной площади, улицам Лембиту и Лийвалая, Пярнускому шоссе (дополнительная остановка «Кескхайгла»).
- Маршурт линии номер 73 по направлению Теэстузе пройдет по Пярнускому шоссе, б. Эстония, улицам Лайкмаа, Хобуяама, Ахтри, б. Мере (дополнительные остановки «Вабадузе вяльяк», «Эстония», «Лайкмаа», «Сиймеони»); по направлению Веэренни по б. Пыхья, улицам Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, б. Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту, Лийвалайа и Веэренни (дополнительные остановки «Ахтри», «Лайкмаа» - вместе с автобусами маршрута 2, «Эстония», «Кескхайгла»).
23 февраля с 19 до 23:59 и 24 февраля с 8 до 16:00 на троллейбусных линиях номер 1 и 3, автобусных линиях номер 3, 5, 16, 17, 17A, 18, 18A 21, 21B, 23, 24, 24A, 40, 41, 41B, 42 и 73 будет действовать свободный график движения.
23 февраля с 21 до 24 часов на всех трамвайных линиях будут задержки продолжительностью до 30 минут, а также будет действовать свободный график движения.
В связи с важными изменениями в организации дорожного движения и изменением маршрутов в центре города, просим тщательно планировать поездки и учитывать, что времени потребуется значительно больше обычного.