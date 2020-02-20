Фото: возле торгового центра Mustamäe появится 24-этажный небоскреб

В детальной планировке предусмотрено расширение торгового центра Mustamäe, чтобы создать для жителей этого района больше возможностей для проведения свободного времени (кино, заведения общественного питания, спортзалы, игровые комнаты и т. д.).

По словам члена горсобрания Максима Волкова, детальная планировка изменит облик Мустамяэ. «Я считаю самым важным, чтобы при строительстве были соблюдены все требования к парковочным местам и дорожной инфраструктуре. Важно, чтобы строительство новых домов не наносило ущерба качеству жизни уже проживающих в Мустамяэ людей. Обязанностью горуправы является предотвращение этого и проверка выполнения этих требований», - добавил Волков.