Фото: возле торгового центра Mustamäe появится 24-этажный небоскреб

На сегодняшнем заседании Таллиннское городское собрание приняло детальную планировку, согласно которой возле торгового центра Mustamäe появится 24-этажное здание.
Детальной планировкой недвижимости на улице Сяэсе, 2, 4, 6, 8, 10 и Таммсааре-теэ, 104а занимается K-Projekt AS, площадь планирования составляет 2,59 гектара.
В детальной планировке предусмотрено расширение торгового центра Mustamäe, чтобы создать для жителей этого района больше возможностей для проведения свободного времени (кино, заведения общественного питания, спортзалы, игровые комнаты и т. д.).
По словам члена горсобрания Максима Волкова, детальная планировка изменит облик Мустамяэ. «Я считаю самым важным, чтобы при строительстве были соблюдены все требования к парковочным местам и дорожной инфраструктуре. Важно, чтобы строительство новых домов не наносило ущерба качеству жизни уже проживающих в Мустамяэ людей. Обязанностью горуправы является предотвращение этого и проверка выполнения этих требований», - добавил Волков.