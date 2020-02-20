Коплиская поликлиника закрывается навсегда

Работавшие в Коплиской поликлинике семейные врачи временно переехали в здание роддома. Прием жителей Таллинна, не имеющих медицинской страховки, отныне ведется в Ныммеском центре здоровья по адресу Яама,11.

«Необходимость строительства нового современного центра здоровья в Пыхья-Таллинна очень велика. Конечно, пока идет строительство, нам всем придется потерпеть. Но уже в 2021 году наш район получит самое современное медицинское учреждение во всем городе», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Согласно имеющимся планам, снос Коплиской поликлиники начнется в начале марта. Строительство нового центра начнется в июне, а в конце 2021 года уже начнется прием пациентов.

Наряду с семейными врачами в новом центре здоровья будут принимать различные врачи-специалисты – например, эндокринолог, педиатр, ухо-горло-нос, врач-терапевт, хирург, уролог, дерматолог. Также планируется уделить внимание душевному состоянию людей и организовать прием психиатра и психолога. И, кроме того, здесь будут работать врачи и медсестры, специализирующиеся на восстановительном лечении, а также физиотерапевт и массажист.