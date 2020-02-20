Кармен Йоллер: у семейных врачей в Эстонии есть право на молчание

«Они (семейные врачи — прим.ред. ) знают довольно много о случаях семейного насилия, но информация не всегда доходит до нас», - утверждает Кютт. Семейные врачи оправдывают это защитой личных данных и конфиденциальностью в отношениях между врачами и пациентами. «Насколько мне известно, у нас нет такого закона, который бы запрещал сообщать о преступлении. Скорее наоборот: о преступлениях надо сообщать», - говорит Кютт.

Йоллер отмечает, что в случае детей, действительно, обязательно надо сообщать в полицию о ненадлежащем обращении. Но в случае взрослых важно, чтобы пострадавший сам обратился обратился в полицию или был готов, чтобы кто-то другой за него это сделал. «Часто пациент соглашается поговорить с врачом только тогда, когда сказанное останется секретом, даже и для полиции. Если идти против желания пациента, это может означать, что он больше никогда не расскажет о своих проблемах ни одному врачу», - отмечает Йоллер, которая сама один раз не сообщила о насилии и не сожалеет о своем решении. С этого момента уже прошло три года и Йоллер говорит, что теперь этот человек позволил ему помочь и они занимаются его проблемой. «Если бы я тогда против его воли обратилась в полицию, с большой вероятностью, сейчас мы бы не сотрудничали».