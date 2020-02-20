Магическое число: в ЗАГС пришло рекордное количество пар

Сегодня в раквереском ЗАГСе расписалось девять пар. «У нас это самое большое количество свадеб за один день», - рассказала сотрудница ЗАГСа в Раквере Терье Пярнасалу.

Если обычно в морозный февраль количество свадеб идет на убыль, в этом году в раквереский ЗАГС пришло рекордное число пар.

В феврале 2020 году есть много магических комбинаций чисел: 02.02.2020, 20.02.2020 или 22.02.2020. Также люди с большим рвением скрепляют себя узами брака в День всех влюбленных - 14 февраля.