Фото ⟩ Не трогать! Жителей Эстонии предупреждают о смертельной опасности

Волостная управа предупреждает, что всё растение является ядовитым, а особенно его корни. «Взрослому для опасного для жизни отравления будет достаточно всего несколько граммов свежего корнеплода, для ребенка смертельное количество в несколько раз меньше», - предупреждает волость.

То самое ядовитое растение. ФОТО: Peipsiääre vallavalitsus

Если человек все-таки дотронулся до этого растения руками, их необходимо сразу же тщательно помыть.

Запах и вкус никак не предупреждают о токсичности растения, в то же время для смертельного отравления достаточно небольшого количества растения.

Первые признаки отравления — ощущения жжения и зуда во рту. За ними следуют тошнота, парализация языка, начинает болеть живот, появляются сильные судороги, ухудшается зрение, появляется сильная жажда. В течение нескольких часов отравление может привести к остановке дыхания.

В случае подозрения на отравление надо сразу вызывать скорую помощь.