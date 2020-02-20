Чт, 20.02.2020
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  • Не трогать! Жителей Эстонии предупреждают о смертельной опасности
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Фото ⟩ Не трогать! Жителей Эстонии предупреждают о смертельной опасности

Фото иллюстративное.

ФОТО: Mati Määrits

Волостная управа Пейпсияэре предупреждает, что на берегу найдены опасные для жизни растения. Людей призывают ни в коем случае не трогать их.

Волостная управа предупреждает, что всё растение является ядовитым, а особенно его корни. «Взрослому для опасного для жизни отравления будет достаточно всего несколько граммов свежего корнеплода, для ребенка смертельное количество в несколько раз меньше», - предупреждает волость.

То самое ядовитое растение. 

ФОТО: Peipsiääre vallavalitsus

Если человек все-таки дотронулся до этого растения руками, их необходимо сразу же тщательно помыть.

Запах и вкус никак не предупреждают о токсичности растения, в то же время для смертельного отравления достаточно небольшого количества растения.

Первые признаки отравления — ощущения жжения и зуда во рту. За ними следуют тошнота, парализация языка, начинает болеть живот, появляются сильные судороги, ухудшается зрение, появляется сильная жажда. В течение нескольких часов отравление может привести к остановке дыхания.

В случае подозрения на отравление надо сразу вызывать скорую помощь.

Собирать с берега эти растения нельзя, поскольку велика вероятность, что какие-то более мелкие корни останутся, которые так же опасны, как и более крупные, но источник отравления при отсутствии корнеплода тяжелее установить.

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