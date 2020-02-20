Турецкие войска и сирийская оппозиция начали наступление в Идлибе, Россия нанесла по ним авиаудар

По данным СМИ, наступление идет на позиции сирийских войск, освободивших в феврале восточные районы провинции Идлиб. Турецкие войска поддерживают артиллерией наступление отрядов антиправительственных сил, передает "Интерфакс". Удар по наступающим нанесла российская авиация.

Отряды сирийской оппозиции при поддержке турецких войск после ожесточенного сражения отбили у сирийских войск населенный пункт Найраб, сообщили местные СМИ. Этот населенный пункт находится в районе автомагистрали М4 в 10 километрах к юго-востоку от столицы провинции, одноименного города Идлиб.

Согласно полученным данным, в ходе наступления уничтожены танк и бронемашина сирийских войск, а еще один танк захвачен.

Российские военные сообщили, что турецкие вооруженные силы артиллерийским огнем оказали поддержку атаке боевиков к юго-востоку от Идлиба в Сирии, "что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии".

Центр по примирению враждующих сторон Минобороны РФ в Сирии отметил, что из-за обстрела со стороны турецких позиций были ранены четверо сирийских военных.

Там добавили, что российские бомбардировщики на севере Сирии "уничтожили бронетехнику боевиков", которые совершали атаку при поддержке турецких сил. "Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами СУ-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов", - говорится в сообщении Центра.

По его данным, поддержка с воздуха "позволила сирийским войскам успешно отбить все атаки". При этом был уничтожен "один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков".

Министерство обороны Турции объявило о гибели двух своих военнослужащих, попавших под авиаудар в сирийской провинции Идлиб. Кроме того, еще пять турецких военных получили ранения. При этом турецкие военные заявляют, что сирийская армия в ходе операции потеряла 50 военнослужащих, пять танков, два БТР и гаубицу.

В министерстве не уточняют, авиация какой страны нанесла этот удар. Турецкие СМИ со ссылкой на директора управления администрации Турции по связям с общественностью Фахреттина Алтуна сообщают, что удары осуществили ВВС Сирии.

Турция попросила ракетной поддержки у США

Турция обратилась к Соединенным Штатам с просьбой развернуть две батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на юге страны, чтобы сдерживать действия России и Дамаска в сирийской провинции Идлиб, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Анкары.

Источник пояснил, что в случае размещения в турецкой провинции Хатай установок Patriot Анкара могла бы использовать истребители F-16 против сирийских правительственных сил в Идлибе. Представитель Анкары уточнил, что идея с ЗРК Patriot была озвучена еще на прошлой неделе спецпредставителю США по Сирии Джеймсу Джеффри во время его визита в Турцию.