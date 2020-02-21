Коронавирусу не удалось сломить эстонский Nissan

Из соображений безопасности китайские заводы, пострадавшие от коронавируса, закрылись на короткий период, но экономическое воздействия на компании по всему миру оказалось сильнее, чем предполагалось.

Hyundai закрыл свои двери в Южной Корее, так как из-за коронавируса китайские заводы не поставляли им запчасти. В Великобритании пострадал Jaguar Land Rover, который получил некоторые запчасти, упакованные в чемоданы, по воздуху, пишет The Guardian.

На этой неделе в санкт-петербургском Nissan закончились запчасти. Кроме того, по тем же причинам Япония была вынуждения прекратить производство автомобилей Nissan.

По состоянию на среду российские предприятия не смогли продолжить работу из-за отсутствия запчастей. Директор Института исследований международных экономических отношений Виктория Перская объяснила, что запасы были скудными. «Российские предприятия не могут больше работать, так как резерва осталось на два месяца. Так и есть, работа стоит», - признала она ERR.