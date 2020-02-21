Коронавирусу не удалось сломить эстонский Nissan

Китайский завод Nissan закрылся из-за коронавируса, что повлияло на другие заводы по всему миру. Представительства в Петербурге находятся на грани закрытия, эстонский завод устоял.
Из соображений безопасности китайские заводы, пострадавшие от коронавируса, закрылись на короткий период, но экономическое воздействия на компании по всему миру оказалось сильнее, чем предполагалось.
Hyundai закрыл свои двери в Южной Корее, так как из-за коронавируса китайские заводы не поставляли им запчасти. В Великобритании пострадал Jaguar Land Rover, который получил некоторые запчасти, упакованные в чемоданы, по воздуху, пишет The Guardian.
На этой неделе в санкт-петербургском Nissan закончились запчасти. Кроме того, по тем же причинам Япония была вынуждения прекратить производство автомобилей Nissan.
По состоянию на среду российские предприятия не смогли продолжить работу из-за отсутствия запчастей. Директор Института исследований международных экономических отношений Виктория Перская объяснила, что запасы были скудными. «Российские предприятия не могут больше работать, так как резерва осталось на два месяца. Так и есть, работа стоит», - признала она ERR.
Руководитель Nissan Nordic Europe OÜ в странах Балтии Маргус Микк объяснил, что представительства Эстонии и Финляндии связаны между собой, поэтому мы особо не пострадали. «На Эстонию это пока не повлияло, наш европейский центральный склад и финский промежуточный склад достаточно большие, чтобы обеспечить поставки наиболее распространенных деталей», - рассказал он, добавив, что единственное связанное с коронавирусом изменение - небольшое снижение гибкости производства.