Исследование: загрязнение воздуха в Ида-Вирумаа по-прежнему сказывается на здоровье детей

Согласно исследованию, проведенному в Ида-Вирумаа Департаментом здоровья, Тартуским университетом и Центром экологических исследований, содержание бензола выше всего в окрестностях Нарвы, на территориях к западу от Нарвы и возле Йыхви, передает Rus.ERR.

В отличие от остальных жителей Эстонии, участвовавшие в исследовании ученики 3-4 классов и их родители считают проблему загрязнения воздуха очень существенной. Более половины опрошенных (всего 1041 респондент) оценивают загрязнение воздуха как высокую и очень высокую угрозу своему здоровью и здоровью своей семьи, а каждый шестой участник опроса посчитал загрязнение воздуха «невыносимо раздражающим».