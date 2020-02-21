Исследование: загрязнение воздуха в Ида-Вирумаа по-прежнему сказывается на здоровье детей

Основными загрязняющими воздух веществами, провоцирующими возникновение астмы и аллергии, в Ида-Вирумаа являются бензол, мелкие и совсем мелкие частицы
Согласно исследованию, проведенному в Ида-Вирумаа Департаментом здоровья, Тартуским университетом и Центром экологических исследований, содержание бензола выше всего в окрестностях Нарвы, на территориях к западу от Нарвы и возле Йыхви, передает Rus.ERR.
В отличие от остальных жителей Эстонии, участвовавшие в исследовании ученики 3-4 классов и их родители считают проблему загрязнения воздуха очень существенной. Более половины опрошенных (всего 1041 респондент) оценивают загрязнение воздуха как высокую и очень высокую угрозу своему здоровью и здоровью своей семьи, а каждый шестой участник опроса посчитал загрязнение воздуха «невыносимо раздражающим».
В исследовании говорится и о том, что повысилось распространение диагностированной астмы (13,8%), но, по сравнению с 2015 годом, уменьшилось повышенное содержание оксида азота в выдыхаемом воздухе участвовавших в клиническом исследовании 602 детей.