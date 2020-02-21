Райнер Вакра: можно было бы отделить Нымме от Таллинна, как Ватикан от Рима

Фракция социал-демократов в Таллиннском горсобрании избрала новым председателем Райнера Вакра. Избранный от района Нымме политик не исключает, что на предстоящих местных выборах ныммесцы, недовольные инвестициями и управлением в столице, озвучат идею отделения Нымме от Таллинна в качестве самостоятельного самоуправления.
«Я каждый день общаюсь с проживающими в Нымме людьми и многие из них крайне не удовлетворены, что в бюджете города нет важных инвестиций, предназначенных для района. Я вообще не исключаю, что жители Нымме займут позицию, согласно которой в качестве самостоятельного самоуправления община лучше справится с хозяйственной деятельностью, строительством дорог, управлением детскими садами и школами, чем в составе Таллинна», - заявил Райнер Вакра.
Вакра не понимает, почему жители Нымме должны оплачивать заказанные городом пропагандистские передачи на канале ПБК и издание русскоязычной газеты «Столица», а также мириться с тем, что для улучшение здравоохранения единственным планом города стало строительство в Ласнамяэ больницы.
Как председатель фракции социал-демократов Райнер Вакра и в дальнейшем будет бороться за то, чтобы для каждого жителя Нымме были доступны важнейшие услуги и чтобы люди не должны были оплачивать интересы и инвестиции других районов.
«По моему мнению, Нымме мог бы быть самостоятельным самоуправлением, как Ватикан в Риме», - считает Райнер Вакра.
Райнер Вакра входит в СДПЭ с 2013 года. Членом Таллиннского горсобрания он является с 2017.