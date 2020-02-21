Райнер Вакра: можно было бы отделить Нымме от Таллинна, как Ватикан от Рима

«Я каждый день общаюсь с проживающими в Нымме людьми и многие из них крайне не удовлетворены, что в бюджете города нет важных инвестиций, предназначенных для района. Я вообще не исключаю, что жители Нымме займут позицию, согласно которой в качестве самостоятельного самоуправления община лучше справится с хозяйственной деятельностью, строительством дорог, управлением детскими садами и школами, чем в составе Таллинна», - заявил Райнер Вакра.

Вакра не понимает, почему жители Нымме должны оплачивать заказанные городом пропагандистские передачи на канале ПБК и издание русскоязычной газеты «Столица», а также мириться с тем, что для улучшение здравоохранения единственным планом города стало строительство в Ласнамяэ больницы.

Как председатель фракции социал-демократов Райнер Вакра и в дальнейшем будет бороться за то, чтобы для каждого жителя Нымме были доступны важнейшие услуги и чтобы люди не должны были оплачивать интересы и инвестиции других районов.

«По моему мнению, Нымме мог бы быть самостоятельным самоуправлением, как Ватикан в Риме», - считает Райнер Вакра.