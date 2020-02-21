Сирия. ФОТО: OBAIDA AL-SHAMI/AFP

Несмотря на переговоры дипломатов России и Турции, обстановка на севере Сирии вновь обострилась. Би-би-си разбиралась, может ли ситуация выйти из-под контроля и превратиться в полномасштабный конфликт.

Как сообщил агентству Блумберг высокопоставленный представитель Турции, Анкара обратилась к США с просьбой развернуть две батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на юге страны. В посольстве США в Турции пока не комментируют эту информацию.

Комплексы Patriot будут действительно нужны Турции для начала полномасштабной наступательной операции в сирийской провинции Идлиб. Как показал прошлый опыт боевых действий в этом районе, наступление без поддержки авиации обречено на провал. А значит, если Турция действительно хочет поддержать противников Асада в Идлибе, ей необходимо поднимать в воздух свои истребители F-16 для поддержки наземной операции.

Если F-16 поднимутся в небо над Сирией, там они неминуемо встретятся не только с истребителями армии Асада, но и с российскими боевыми самолетами.

Значит, война?

Даже если информация Блумберг подтвердится, комплексы Patriot вряд ли достанутся Турции легко. После того как Анкара в 2019 году купила российские системы ПВО С-400, Вашингтон начал сокращать военное сотрудничество с турецкими военными.

На территории Турции находится несколько комплексов Patriot, но расположены они на американских базах. По данным Турецкой службы Би-би-си, максимум, чего может добиться сейчас Эрдоган, - это запросить у США переброску батареи Patriot под управлением американских военных к турецкому городу Хатай на границе с Сирией. В этом случае ЗРК будут в состоянии «достать» российские боевые самолеты.

С конца января армия под руководством президента Сирии Башара Асада ведет наступление в провинции Идлиб при поддержке российской авиации и проиранских группировок. Это серьёзно нервирует политиков и военачальников Турции.

Чем так важен Идлиб?

Идлиб является последним оплотом повстанцев и джихадистов, которые пытаются свергнуть Асада с 2011 года.

Успех наступления в Идлибе принес бы властям Сирии огромные политические и существенные экономические дивиденды. В случае победы армия Асада будет полностью контролировать важные дороги М4 и М5, которые являются основой всей транспортной системы страны.

Для Турции Идлиб также крайне важен. Анкара считает этот регион своей зоной влияния. С 2016 года турецкие войска и союзные сирийские повстанцы провели три операции на севере Сирии, но ни одна из них не была направлена против сил Асада.

Но сейчас именно в Идлибе базируются оппозиционные Асаду формирования, которые годами поддерживала, обучала и экипировала Турция. Если Эрдоган сейчас бросит своих союзников, которые помогали ему бороться с курдскими отрядами, его рейтинг внутри Турции может существенно упасть.

Внутренний конфликт

Многие эксперты сходятся во мнении, что Эрдоган может развернуть полномасштабную операцию в Идлибе по внутриполитическим причинам. Турецкая экономика в кризисе, наблюдается спад производства и показателей в целом ряде областей. Инфляция, хотя и замедлилась по сравнению с кризисом 2018 года, остается довольно высокой.

При этом Эрдоган немало инвестировал в переоснащение армии и закупку новых вооружений. Эти расходы желательно как-то оправдать.

Все это создает потенциал для роста недовольства внутри страны. Партия Эрдогана проиграла конкурентам муниципальные выборы в Стамбуле и Анкаре.

На этом фоне военная операция выглядит для Эрдогана хорошей возможностью сплотить нацию и повысить рейтинг правящей партии.

По словам президента Турции, для нахождения дипломатического решения идлибского кризиса «остались считанные дни».

«Операция в Идлибе - вопрос времени», - заявил Эрдоган на этой неделе, подчеркнув, что это последнее предупреждение властям Сирии.

При этом риторика Анкары в отношении Москвы остается сдержанной. Министерство обороны Турции в четверг заявило, что не имеет претензий к России в связи с ситуацией в Идлибе. В ведомстве подчеркнули, что такие претензии у Турции есть только к режиму Башара Асада.

«Потери будут огромными»

В Идлибе сосредоточено не только множество исламистов и отрядов оппозиции. Там скопилось и огромное количество беженцев - около 3,5 миллионов человек.

По данным ООН, в результате активизации боевых действий в Идлибе свои места проживания покинули около 900 тысяч мирных жителей, среди них около полумиллиона детей.

С 1 января гуманитарные организации зафиксировали гибель 299 мирных жителей. Кто-то не пережил авианалеты, а кто-то просто замерз, не найдя убежища в пустыне или переполненных лагерях для беженцев. Проблема в том, что сейчас боевые действия приближаются к густонаселенным районам Идлиба.

Заместитель генсека ООН Марк Лоукок предупредил, что если боевые действия достигнут этих районов, жертвы среди беженцев будут огромными.

«Целые семьи, некоторые из которых вынуждены были бежать из одного уголка Сирии в другой в ходе этой войны, с ужасом обнаруживают, что бомбы стали частью их повседневной жизни», - сказала журналистам верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Удерживаемые оппозицией города, такие как Атареб (в этой же зоне, хотя и формально в соседней провинции), подвергаются интенсивной бомбардировке.

За последнее время от авиаударов пострадали 10 больниц и 19 школ, а также некоторые лагеря беженцев.

«Огромное количество нападений на больницы, медицинские учреждения и школы предполагает, что все такие удары не могут быть случайными», - отметила Бачелет. Эрдоган прямо обвинил Россию и армию Асада в ударах по гражданским целям.

Минобороны России отвергает подобные обвинения.

Что дальше?

Предсказать развитие событий сейчас трудно. Попытки Москвы и Анкары разрешить кризис дипломатически пока не приводят к успеху, хотя позади уже три раунда переговоров.

«Однако это еще не означает, что стороны намерены решать конфликт военной силой. Судя по прошлым обострениям, Путин и Эрдоган предпочитают решать подобные вопросы в ручном режиме во время личных переговоров… Скорее всего, и на этот раз последнее слово будет за президентами стран», - отмечает эксперт Московского центра Карнеги Алексей Хлебников.

На такой же вариант намекают в МИДе Турции. Там сообщили, что если в ближайшие дни дипломатам не удастся добиться урегулирования идлибского кризиса, возможна личная встреча Путина и Эрдогана.

Возможно, что в ближайшее время Москве и Анкаре удасться договориться о временном прекращении огня в Идлибе, считает аналитик Турецкой службы Би-би-си Ирем Кокер.

«Это даст сторонам время и возможность для маневра, чтобы договориться об условиях, которые устроят всех. И возможно в это уравнение будут включены не только соглашение по регионам в Сирии, но и вопросы по Ливии, курдам и экономические проекты», - отмечает журналист.

Предпосылки для заключения такого перемирия есть. Для Москвы и Дамаска важен не сам город Идлиб, а, в первую очередь, территория вдоль трасс М4 и М5.

А Анкара может уступить часть контролируемых ею земель в провинции в обмен на усиление своих позиций близ города Идлиб и на сирийско-турецкой границе.