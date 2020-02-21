Пт, 21.02.2020
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  • В Ляэне-Вирумаа продается один из самых необычных домов Эстонии

В Ляэне-Вирумаа продается один из самых необычных домов Эстонии

Eesti maa-arhitektuuri pärl.

ФОТО: KV.EE

Этот яркий образчик эстонской деревенской архитектуры находится в волости Винни, сообщает портал Kodustiil.

Автор проекта построенного в 1917 году дома - известный архитектор Карл Бурман, один из первых профессиональных эстонских зодчих. Этот очень красивый дом, построенный из красного кирпича, достаточно велик, чтобы приютить под своей крышей очень большую семью: его площадь - 346,2 квадратных метра.

Жемчужина деревенской архитектуры.

ФОТО: KV.EE

Дом окружает большой фруктовый сад, рядом с домом расположен глубокий погреб, в котором отлично держится низкая температура. Также на участке находятся гараж и сарай. 

Жемчужина деревенской архитектуры.

ФОТО: KV.EE

Дом пригоден для проживания, его состояние вполне удовлетворительно, но требует освежающего ремонта и более стильного дизайна. Печи в основном новые, но одна из них - белая кафельная печь - оригинальная.

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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