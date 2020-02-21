Схватили за шиворот и били ногами в живот: полиция расследует жестокое нападение на младшеклассницу

После ударов парни показали своей жертве средний палец и убежали. «Она их не знает», - отметил отец.

С Sakala связались как потерпевшая, так и ее родители. Чтобы защитить девочку, редакция не будет обнародовать имена своих источников.

По словам отца, инцидент произошел на улице Пости: «Это в 50 метрах от дома правосудия, в сторону которого потом и убежали мальчики. Камера должна была зафиксировать, как они скрываются».

«Ребенок в слезах дошел до кружка, тренер позвонил матери, которая в свою очередь связалась со мной. Я пришел с работы и забрал дочь», - описал отец. Затем он позвонил в полицию, которая отправила патруль. Ребенка отвезли в отделение неотложной помощи, позже было написано заявление в полицию.

По данным полиции, в понедельник около 13:50 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Пости в Вильянди побили несовершеннолетнюю девочку, которая шла на занятие по интересам. «Отреагировавший на сообщение полицейский патруль, к сожалению, не заметил в окрестностях подходящих под описание молодых людей. Девочка с родителями прибыла в больницу на осмотр», - сообщил ведущий следователь Вильяндиского отдела полиции Лийа Пильт.

В понедельник в Вильянди было совершено жестокое нападение на ребенка. ФОТО: Elmo Riig

Для выяснения деталей произошедшего полиция начала уголовное производство, поговорила с девочкой и его родителями, а также проверит записи с камер видеонаблюдения.

По словам отца, то, что нападавшие не были ровесниками его дочери, эти молодые люди значительно старше, делает ситуацию еще ужаснее. На вопрос, как девочка пережила нападение, отец признал, что вся семья до сих пор в шоке. «Она осмеливается одна выходить на улицу, но последствия нападения могут проявиться позже. Когда ходили ко врачу, то на боль в животе она не жаловалась. Но на следующее утро и вечером говорила, что живот болит и голова кругом - все-таки это был для нее шок», - отметил отец, призвав других родителей замечать случаи насилия и общаться между собой.