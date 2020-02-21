Получивший отсрочку от армии: я до сих пор не совершил самоубийство только потому, что у меня нет оружия

И хотя на этот раз он получил годовую отсрочку, он говорит, что испытывает страх перед будущим.

«Мысли о самоубийстве у меня именно такого плана, что я стреляюсь. Препятствием является то, что у меня нет оружия. Но если мне его дадут, то я не могу быть уверенным, что ничего с собой не сделаю. Я не хочу, чтобы кто-то поставил меня в ситуацию, в которой я смог бы это сделать», - говорит он.

По словам офицера связи командования Вооруженными силами Мартина Хийра, из комплексного исследования 2016 года выяснилось, что к моменту окончания базового курса солдата, требующего душевного и физического напряжения, симптомы депрессии и признаки паники среди солдат выходят на средний уровень, но не превышают предельных показателей, а поэтому нельзя говорить, что срочная служба усугубляет депрессию или состояние паники.

«Повышение среднего уровня говорит о том, что прежняя жизнь молодых людей была связана с чем-то другим, а не со срочной службой, поэтому в новой среде не для всех молодых людей имеются методы адаптации, чтобы психически справиться с новой обстановкой», - объяснил Хийр и добавил, что другое исследование показало, что к окончанию базового курса средний уровень симптомов социофобии и нарушений сна снижается.

Если страдающий депрессией человек все же попадет на срочную службу, он может обратиться к военному психологу. И хотя помощь доступна не каждый день, психологи приходят в определенные дни в соответствии с потребностью. Чаще всего причина обращения к психологу заключается в трудности адаптироваться к ситуации, вмещающей в себя испытания нового типа.

Хийр не смог сказать, как много тех, кто врет на медицинской комиссии, о том, что болен, поскольку невозможно собрать точные данные. Но, по словам Хийра, врач обязан слушать человека и верить ему. Он сказал, что молодых людей, имитирующих при прохождении срочной службы психические расстройства, было много всегда: «Выявление симуляции психических расстройств среди служащих вооруженных сил с годами стало более профессиональным, и такие расстройства все сложнее имитировать».

Срочник с подозрением на психическое расстройство всегда направляется на клиническую психиатрическую экспертизу, где проводятся основательное обследование и ведутся клинические беседы. Таким образом, маловероятно, что симулируя психические расстройства, удастся досрочно уйти в резерв.

Сама по себе служба в вооруженных силах, по данным Хийра, не вызывает депрессии, но из-за ранее не диагностированных проблем со здоровьем человек обычно не справляется со служебными обязанностями, и если в гражданской жизни он бы еще как-то справился, то под большей физической и моральной нагрузкой симптомы усугубляются и рано или поздно человек попадает к врачам или в поле зрения психологов.

Вооруженные силы заботятся о своих солдатах и не бросят их в беде», - сказал Хийр.