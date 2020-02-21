Получивший отсрочку от армии юноша: я не совершил до сих пор самоубийство потому, что у меня нет оружия

Тынис (имя изменено) является одним из тех, кого прошлой осенью вызывали на медкомиссию для прохождения срочной службы в армии. Он с 12 лет страдает депрессией. Сейчас Тынису 21 год, он много лет борется с мыслями о самоубийстве. Каждый день, пишет Postimees.
Прежде чем приступить к срочной или альтернативной службе человек должен протий медицинскую комиссию в Департаменте оборонных ресурсов (KRA). Заключение комиссии утверждает ее председатель, и оно действует до решения следующей комиссии. Если призывник явится на медицинскую комиссию со справкой, полученной от психолога, которая подтверждает наличие депрессии, это автоматически не означает освобождения от службы в армии или получение отсрочки. Если KRA все же решит предоставить призывнику отсрочку, это вовсе не означает, что в следующем году он получит ее снова.
Все в итоге зависит от председателя комиссии, а страдающий депрессией человек будет вынужден до 28 лет каждый год доказывать, что лучше ему не стало.
Согласно статистике Департамент оборонных ресурсов, в 2018 году требованиям, предъявляемым обязанным пройти срочную службу в амии, не отвечали и были освобождены от этой обязанности почти 700 человек, поскольку у них диагностировали нарушение психики и/или поведения. Отсрочку по той же причине получили почти 1000 человек. Таким образом, расстройства психики и поведения среди молодых людей весьма распространены, но как распознать, кто врет на медицинской комиссии, чтобы не служить в армии, а кому действительно нужна помощь?
Тынис пришел на комиссию со справкой от психолога, которая подтверждает, что у него есть депрессия. Он знал, что это не означает освобождения от воинской повинности, поскольку многие ссылаются на депрессию, чтобы откосить от армии. И это получается.
«Как доказать, что ты не врешь, если так много людей это делают?» - думал он.
Своему психологу Тынис коротко рассказал о мыслях о самоубийстве и тревожности: «Психолог предложил, что это возможно даст повод для отсрочки от армии, и выписал мне направление к психиатру. Он сказал, что одних разговоров недостаточно, моя ситуация нуждается в лечении».
С направлением Тынис пришел к председателю медицинской комиссии KRA, который его взвесил и измерил. Выяснилось, что у молодого человек критический недобор веса.
«Мне показалось, что для председателя мой недобор веса был большей проблемой, чем то, что я хочу себя убить», - говорит Тынис.
Председатель комиссии пошутил, что Тынису нужно больше есть, и сказал, что даст юноше отсрочку на один год. Через год состояние здоровья Тыниса будет вновь проверено на комиссии.
«Он сказал, что забирает у меня направление к психиатру, и если у меня есть проблемы, то мне нужно прийти через год, но так, что в это время я должен сам поискать помощь, - рассказал молодой человек. – Я считаю, хорошо, что он вдохновил меня искать помощь, но при этом он отнял у меня возможность искать ее с этим направлением».
Тынис считает, что если у человека есть направление к психиатру и кто-то его забирает, то это безответственно по отношению к человеку, у которого есть проблема: «Мне было бы проще использовать это направление, поскольку это было бы как обязательством. Но они говорят, что мне нужно пойти и самому поискать помощь».
И хотя на этот раз он получил годовую отсрочку, он говорит, что испытывает страх перед будущим.
«Мысли о самоубийстве в моей голове именно такие, что я вижу, как стреляюсь. Препятствием является то, что у меня нет оружия. Но если мне его дадут, то я не могу быть уверенным, что ничего с собой не сделаю. Я не хочу, чтобы кто-то поставил меня в ситуацию, в которой я смог бы это сделать», - говорит он.
По словам офицера связи командования Вооруженными силами Мартина Хийра, из комплексного исследования 2016 года выяснилось, что к моменту окончания базового курса солдата, требующего душевного и физического напряжения, симптомы депрессии и признаки паники среди солдат выходят на средний уровень, но не превышают предельных показателей, а потому нельзя говорить, что срочная служба усугубляет депрессию или состояние паники.
«Повышение среднего уровня говорит о том, что прежняя жизнь молодых людей была связана с чем-то другим, а не со срочной службой, поэтому в новой среде не для всех молодых людей имеются методы адаптации, чтобы психически справиться с новой обстановкой», - объяснил Хийр и добавил, что другое исследование показало, что к окончанию базового курса средний уровень симптомов социофобии и нарушений сна снижается.
Если страдающий депрессией человек все же попадет на срочную службу, он может обратиться к военному психологу. И хотя помощь доступна не каждый рабочий день, психологи приходят в конкретные дни недели и в соответствии с потребностью. Чаще всего причина обращения к психологу заключается в трудности адаптироваться к ситуации, вмещающей в себя испытания нового типа.
Хийр не смог сказать, как много тех, кто врет на медицинской комиссии, что болен, поскольку об этом невозможно собрать точные данные. Но, по словам Хийра, врач обязан слушать и верить человеку. Он сказал, что молодых людей, имитирующих при прохождении срочной службы психические расстройства, было много всегда: «Выявление симуляции психических расстройств среди служащих вооруженных сил с годами стало более профессиональным, и такие расстройства все сложнее имитировать».
Срочник с подозрением на психическое расстройство всегда направляется на клиническую психиатрическую экспертизу, где проводятся основательные обследования и ведутся клинические беседы. Таким образом, маловероятно, что симулируя психические расстройство, получится досрочно уйти в резерв.
Сама по себе служба в вооруженных силах, по данным Хийра, не вызывает депрессии, но из-за ранее недиагностированных проблем со здоровьем обычно человек не справляется со служебными обязанностями, и если в гражданской жизни он бы еще как-то справился, то под большей физической и моральной нагрузкой симптомы усугубляются, и рано или поздно человек попадает к врачам или в поле зрения психологов.
Вооруженные силы заботятся о своих солдатах и не бросят их в беде», - сказал Хийр.
Государство несет ответственность за солдата-срочника
На медицинской комиссии психиатрическую проверку призывника проводит врач-психиатр, который учитывает доказывающие состояние здоровья документы, данные инфо-системы здоровья и устные жалобы.
На дополнительный медицинский осмотр или обследования призывника отправляет председатель комиссии, который в свою очередь исходит из оценок и предложений, данных другими членами комиссии. На дополнительные обследования направляется человек, годность для службы в вооруженных силах которого невозможно объективно оценить на основании медицинского осмотра или связанных с состоянием здоровья документов. Медицинская комиссия учитывает и то, ходил ли человек прежде со своими проблемами к врачам-специалистам, было ли начато лечение или уже идет какое-то время, выписывал ли врач рецептурные лекарства.
Легкомысленно в комиссии к здоровью призывника не относится ни один врач. Государство на время срочной службы берет на себя ответственность за здоровье молодого человека, и тут нужно быть основательным. Государство же отвечает, чтобы на срочную службу попадали душевно и физически здоровые молодые люди.