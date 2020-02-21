Получивший отсрочку от армии юноша: я не совершил до сих пор самоубийство потому, что у меня нет оружия

И хотя на этот раз он получил годовую отсрочку, он говорит, что испытывает страх перед будущим.

«Мысли о самоубийстве в моей голове именно такие, что я вижу, как стреляюсь. Препятствием является то, что у меня нет оружия. Но если мне его дадут, то я не могу быть уверенным, что ничего с собой не сделаю. Я не хочу, чтобы кто-то поставил меня в ситуацию, в которой я смог бы это сделать», - говорит он.

По словам офицера связи командования Вооруженными силами Мартина Хийра, из комплексного исследования 2016 года выяснилось, что к моменту окончания базового курса солдата, требующего душевного и физического напряжения, симптомы депрессии и признаки паники среди солдат выходят на средний уровень, но не превышают предельных показателей, а потому нельзя говорить, что срочная служба усугубляет депрессию или состояние паники.

«Повышение среднего уровня говорит о том, что прежняя жизнь молодых людей была связана с чем-то другим, а не со срочной службой, поэтому в новой среде не для всех молодых людей имеются методы адаптации, чтобы психически справиться с новой обстановкой», - объяснил Хийр и добавил, что другое исследование показало, что к окончанию базового курса средний уровень симптомов социофобии и нарушений сна снижается.

Если страдающий депрессией человек все же попадет на срочную службу, он может обратиться к военному психологу. И хотя помощь доступна не каждый рабочий день, психологи приходят в конкретные дни недели и в соответствии с потребностью. Чаще всего причина обращения к психологу заключается в трудности адаптироваться к ситуации, вмещающей в себя испытания нового типа.

Хийр не смог сказать, как много тех, кто врет на медицинской комиссии, что болен, поскольку об этом невозможно собрать точные данные. Но, по словам Хийра, врач обязан слушать и верить человеку. Он сказал, что молодых людей, имитирующих при прохождении срочной службы психические расстройства, было много всегда: «Выявление симуляции психических расстройств среди служащих вооруженных сил с годами стало более профессиональным, и такие расстройства все сложнее имитировать».

Срочник с подозрением на психическое расстройство всегда направляется на клиническую психиатрическую экспертизу, где проводятся основательные обследования и ведутся клинические беседы. Таким образом, маловероятно, что симулируя психические расстройство, получится досрочно уйти в резерв.

Сама по себе служба в вооруженных силах, по данным Хийра, не вызывает депрессии, но из-за ранее недиагностированных проблем со здоровьем обычно человек не справляется со служебными обязанностями, и если в гражданской жизни он бы еще как-то справился, то под большей физической и моральной нагрузкой симптомы усугубляются, и рано или поздно человек попадает к врачам или в поле зрения психологов.

Вооруженные силы заботятся о своих солдатах и не бросят их в беде», - сказал Хийр.