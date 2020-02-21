Картина дня: коллапс на эстонско-российской границе, корнеплод-убийца и эстонский завод Nissan против коронавируса

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями пятницы.
Шторм выбросил на берега Эстонии корнеплод-убийцу
Волостная управа Пейпсияэре предупреждает на своем официальном сайте об опасных для жизни растениях на берегу Чудского озера. Людей призывают ни в коем случае не трогать их. Почти тридцать лет назад один молодой любитель природы распрощался с жизнью, поскольку во время похода по неопытности съел вёх. «В компании было двое молодых людей, один умер, второй был посильнее и выжил», - вспоминает Рейер, которая с ужасом слушает доклады, что в природе все дружелюбно и все растения очень полезны. Читать далее...
Получивший отсрочку от армии: я до сих пор не совершил самоубийство только потому, что у меня нет оружия
Тынис (имя изменено) является одним из тех, кого прошлой осенью вызывали на медкомиссию для прохождения срочной службы в армии. Он с 12 лет страдает депрессией. Сейчас Тынису 21 год, он много лет борется с мыслями о самоубийстве. Каждый день. Читать далее...
На стройке в Эстонии задержаны нелегальные работники: им может грозить солидный штраф
Полиция вчера, 20 февраля, проверила работающих в Пярну на строительных объектах людей и законность их работы в Эстонии, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Читать далее...
Читать всем: на два дня в Таллинне изменится маршрут общественного транспорта
В связи с празднованием 102-й годовщины Эстонской Республики и проведением генеральной репетиции парада Сил обороны, в графике движении многих маршрутов таллиннского общественного транспорта произойдут изменения. Читать далее...
Нетипично: эстонский чиновник попросил снизить ему зарплату почти на 1000 евро
Депутаты городского собрания Нарва-Йыэсуу 26 февраля рассмотрят предложение фракции "Общий дом" снизить зарплату председателю горсобрания с 2000 до 1100 евро. Читать далее...
Полиция расследует жестокое нападение на младшеклассницу
«Она направлялась в кружок, два парня вышли навстречу, один схватил ее за шиворот, второй ударил в живот», - так отец описал то, что в понедельник произошло с его дочерью-младшеклассницей в Вильянди. Читать далее...
Нападение с ножом в Таллинне: убийцу взяли под стражу
В пятницу прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу мужчины, который на днях напал на человека в столичном районе Мустамяэ и убил его ножом. Читать далее...
Мужчина открыл стрельбу по окнам многоквартирного дома и автомобилю
В четверг вечером, 20 февраля, в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тарту на улице Пикк стреляют по окнам многоквартирного дома и по стоящему перед домом автомобилю. Читать далее...
Срочное предупреждение: на Эстонию обрушится мощный шторм
Соревнование североатлантических циклонов на тему кто мощней продолжается. Не успеет один шторм утихнуть, тут же ему на смену спешит другой, и до конца недели ситуация не изменится. Читать далее...
Читатель: на эстонско-российской границе не пропускают ни пешеходов, ни машины. Что произошло?
Читатель Rus.Postimees сообщил, что в пятницу 21 февраля в первой половине дня погранпункты в Нарве и Ивангороде остановили работу больше, чем на час - не пропускали ни пешеходов, ни легковые автомобили и автобусы. Читать далее...
Коронавирусу не удалось сломить эстонский Nissan
Китайский завод Nissan закрылся из-за коронавируса, что повлияло на другие заводы по всему миру. Представительства в Петербурге находятся на грани закрытия, эстонский завод устоял. Читать далее...
Приемную мать обвиняют в жестоком обращении с детьми
Ляэнеская окружная прокуратура отправила в суд дело, в рамках которого 68-летнюю женщину обвиняют в ненадлежащем обращении в течение четырех лет с пять детьми, проживавшими в семейном доме на основании договора услуги замещающего ухода. Читать далее...
Осторожно, этот туроператор продает в Эстонии туры, но не дает гарантий
Департамент защиты прав потребителя (TTJA) сообщил, что туроператор Siafu Tanzania Safaris Ltd не представила доказательство наличия требуемой в Эстонии гарантии. Читать далее...
Подкаст 〉 «Как же бесит!» нехватка мест в школах
Это тринадцатый эпизод подкаста «Как же бесит!», в котором главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и журналист Екатерина Павлова говорят о событиях и явлениях, которые цепляют, возмущают и просто бесят. С нами в студии вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев. Читать далее...
Райнер Вакра: можно было бы отделить Нымме от Таллинна, как Ватикан от Рима
Фракция социал-демократов в Таллиннском горсобрании избрала новым председателем Райнера Вакра. Избранный от района Нымме политик не исключает, что на предстоящих местных выборах ныммесцы, недовольные инвестициями и управлением в столице, озвучат идею отделения Нымме от Таллинна в качестве самостоятельного самоуправления. Читать далее...