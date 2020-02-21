Картина дня: коллапс на эстонско-российской границе, корнеплод-убийца и эстонский завод Nissan против коронавируса

Шторм выбросил на берега Эстонии корнеплод-убийцу

Волостная управа Пейпсияэре предупреждает на своем официальном сайте об опасных для жизни растениях на берегу Чудского озера. Людей призывают ни в коем случае не трогать их. Почти тридцать лет назад один молодой любитель природы распрощался с жизнью, поскольку во время похода по неопытности съел вёх. «В компании было двое молодых людей, один умер, второй был посильнее и выжил», - вспоминает Рейер, которая с ужасом слушает доклады, что в природе все дружелюбно и все растения очень полезны. Читать далее...

Получивший отсрочку от армии: я до сих пор не совершил самоубийство только потому, что у меня нет оружия

Тынис (имя изменено) является одним из тех, кого прошлой осенью вызывали на медкомиссию для прохождения срочной службы в армии. Он с 12 лет страдает депрессией. Сейчас Тынису 21 год, он много лет борется с мыслями о самоубийстве. Каждый день. Читать далее...

На стройке в Эстонии задержаны нелегальные работники: им может грозить солидный штраф

Полиция вчера, 20 февраля, проверила работающих в Пярну на строительных объектах людей и законность их работы в Эстонии, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Читать далее...

Читать всем: на два дня в Таллинне изменится маршрут общественного транспорта

В связи с празднованием 102-й годовщины Эстонской Республики и проведением генеральной репетиции парада Сил обороны, в графике движении многих маршрутов таллиннского общественного транспорта произойдут изменения. Читать далее...

Нетипично: эстонский чиновник попросил снизить ему зарплату почти на 1000 евро

Депутаты городского собрания Нарва-Йыэсуу 26 февраля рассмотрят предложение фракции "Общий дом" снизить зарплату председателю горсобрания с 2000 до 1100 евро. Читать далее...

Полиция расследует жестокое нападение на младшеклассницу

«Она направлялась в кружок, два парня вышли навстречу, один схватил ее за шиворот, второй ударил в живот», - так отец описал то, что в понедельник произошло с его дочерью-младшеклассницей в Вильянди. Читать далее...

Нападение с ножом в Таллинне: убийцу взяли под стражу

В пятницу прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу мужчины, который на днях напал на человека в столичном районе Мустамяэ и убил его ножом. Читать далее...

Мужчина открыл стрельбу по окнам многоквартирного дома и автомобилю

В четверг вечером, 20 февраля, в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тарту на улице Пикк стреляют по окнам многоквартирного дома и по стоящему перед домом автомобилю. Читать далее...

Срочное предупреждение: на Эстонию обрушится мощный шторм

Соревнование североатлантических циклонов на тему кто мощней продолжается. Не успеет один шторм утихнуть, тут же ему на смену спешит другой, и до конца недели ситуация не изменится. Читать далее...